إطلاق «ريف 999» في الفرجان بقيمة 300 مليون درهم

أعلنت شركة ريف للتطوير العقاري، عن إطلاق مشروعها الجديد «ريف 999» في منطقة الفرجان بدبي. يأتي هذا المشروع كخطوة جديدة ضمن مسيرة نجاح الشركة، التي حققت إنجازات ملحوظة مع مشروعها السابق «ريف 1000».

يضم المشروع الجديد 142 وحدة سكنية متنوعة، تشمل شققاً بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف، ومن المقرر تسليمه في الربع الأول من عام 2027.

وأشار سامر عمبر، الرئيس التنفيذي لشركة ريف للتطوير العقاري، إلى أهمية هذا المشروع قائلاً: «نحن متحمسون لإطلاق «ريف 999»، الذي يجسد رؤيتنا في تقديم منازل تجمع بين الفخامة والابتكار تلبي متطلبات الحياة العصرية. نسعى من خلال هذا المشروع إلى توفير تجربة سكنية متفردة توفر قيمة استثمارية استثنائية».

يمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 60,000 قدم مربعة، ويضم مجموعة واسعة من المرافق والخدمات الفاخرة. ويضم المشروع مساحات عمل مشتركة.

تولي شركة ريف للتطوير العقاري أهمية كبيرة للاستدامة، حيث تعتمد أحدث التقنيات الموفرة للطاقة، وتدمج المساحات الخضراء في جميع أنحاء المشروع، مما يعكس التزامها بالحفاظ على البيئة وتعزيز جودة الحياة للسكان.