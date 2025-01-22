مصرف عجمان يحقق أرباحاً تاريخية في 2024.. والتوزيعات 7.25%

عمار بن حميد: النتائج المالية غير المسبوقة للمصرف تعكس قوة رؤيته الاستراتيجية



ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس إدارة المصرف، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف.

وناقش المجلس، خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر المصرف، عدداً من الأمور المالية والإدارية، واستعرض الأعمال الاعتيادية، وأصدر قراراته حيالها.

وأعلن مصرف عجمان تحقيقه أرباحاً سنوية هي الأعلى في تاريخه خلال عام 2024، وقدرها 440 مليون درهم «الربح قبل الضريبة»، مسجلاً نمواً بنسبة 213 % مقارنة بصافي خسائر قدره 390 مليون درهم خلال عام 2023.

واقترح مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.25 %، وذلك لموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل.

ويعود هذا الأداء الاستثنائي للمصرف إلى زيادة إجمالي الدخل التشغيلي، والذي وصل إلى 1.5 مليار درهم، وتحقيق صافي دخل تشغيلي قدره 736 مليون درهم، وارتفاع عائد حقوق المساهمين والعائد على الأصول خلال عام 2024 ليبلغ الأول 12.9 % (بزيادة قدرها 2745 نقطة أساس) والأخير 1.8 % (بزيادة قدرها 332 نقطة أساس).

وتدعم هذه النتائج القوية ميزانية عمومية متوازنة ومحسنة بإجمالي أصول قدره 23 مليار درهم وودائع العملاء بقيمة 19 مليار درهم، وإجمالي حقوق مساهمين بقيمة 3.1 مليارات درهم.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان: «تمثل نتائج مصرف عجمان المالية غير المسبوقة دليلاً على قوة رؤيته الاستراتيجية والتزامه بمنح المساهمين قيمة مستدامة».

وأضاف سموه «يواصل مصرف عجمان لعب دور محوري في دعم نمو اقتصاد دولة الإمارات، ويؤكد نجاحه الاستثنائي مرونتنا وقدرتنا على التكيف مع حالة القطاع المالي دائمة التغير».

وأعرب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي عن امتنانه الشديد لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وجميع موظفي مصرف عجمان «لدورهم المحوري في تحقيق هذا النجاح، بفضل إخلاصهم وأدائهم الاستثنائي».

من جانبه قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «يعكس أداؤنا المتميز في عام 2024 نجاح استراتيجية المصرف التحولية لرفع القيمة والعائد الإيجابي لمساهمينا، وتوسيع قاعدة عملاؤنا والاستثمار في كفاءاتنا التي تشكل السرعة والخدمة والتخصص في المجال، والذي يعد من مبادئنا الرئيسية، إلى جانب التزامنا الدائم بالابتكار وتوفير حلول مستدامة بحسب احتياجات العملاء، الأمر الذي ساعدنا في تعزيز كفاءتنا وخفض النفقات العامة والإدارية بنسبة 5 %». وأضاف: «كان للتركيز على معالجة الأصول المتعثرة دور رئيسي في هذا التعافي القوي، الذي يعزز وضعنا المالي، ولم يكن هذا النجاح ممكناً من دون إخلاص ومجهود فريق المصرف، الذي يواصل قيادتنا نحو آفاق جديدة».

ويواصل مركز رأس المال بالمصرف وجودة الأصول إبداء تحسن كبير جداً مقارنة بالعام الماضي، ويؤكد ذلك التحسن الكبير للمعدلات الأساسية: انخفضت نسبة القروض المتعثرة من 13.8 % إلى 9.9 %، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نجاح المصرف في معالجة 31% من تلك القروض، ما ساعده على تعويض 19.6 % من المخصصات المحددة، وتضاعفت نسبة تغطية الخسائر المالية المتوقعة من 1.0% إلى 2.1% مع زيادة المصرف لاحتياطيه لتعزيز مكانته بدرجة أعلى من متوسط ما يتطلبه حاجة القطاع بكثير، كما شهدت نسبة تغطية المخصصات بشكل عام تحسناً هائلاً بنسبة 22 %. يواصل المصرف تنويع محفظته مع تخفيض التمويل العقاري القائم على المخاطر بنسبة 7.3 %،وزيادة التركيز على الأصول عالية الجودة في مختلف المجالات.

وحقق مصرف عجمان بعد أدائه القوي ارتفاعاً في نسبة كفاية رأس المال لتبلغ 19.1 % (بزيادة قدرها 348 نقطة أساس)،وكفاية رأس المال من الشريحة الأولى إلى 18.0 % (بزيادة 348 نقطة أساس)، لتبقى أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

وتشير نسبة القروض إلى الموارد المستقرة، التي بلغت 76.3 %، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة التي بلغت 17.1 % إلى سيولة ممتازة، وتوفر مع حالة رأس المال أساساً قوياً للنمو المستمر.