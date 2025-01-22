شراكة بين موارد للتمويل و«مركز الوثائق الإلكتروني» للتحول الرقمي

أبرمت «موارد للتمويل»، شركة المنتجات والخدمات المالية ‏المتوافقة لأحكام الشريعة الإسلامية، المرخصة من قبل مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي، اتفاقية شراكة مع «مركز الوثائق الإلكتروني» EDC، مزود حلول التحول الرقمي في المنطقة، لتزويد شركة موارد للتمويل بحلّ شامل للبطاقات، مصمم خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استثمار موارد للتمويل علاقاتها الوثيقة مع كبرى المؤسسات الرائدة في هذا المجال، حيث سيُساهم هذا الحل في تعزيز سلاسة عمليات إصدار البطاقات وتوصيلها لعملاء موارد للتمويل، بما يضمن رضا المتعاملين وتحقيق أهداف الشركة.

ووقَّع الاتفاقية كلٌّ من راشد القبيسي الرئيس التنفيذي لـ «موارد للتمويل»، وعبدالله الحمادي، الرئيس التنفيذي لـ «مركز الوثائق الإلكتروني» EDC، وذلك خلال فعالية أقيمت بحضور كبار المسؤولين من الطرفين في مقر موارد للتمويل بدبي، حيث تحمل الشراكة الجديدة العديد من المزايا الهامة لعملاء «موارد للتمويل»، من خلال توظيف التقنيات الحديثة والمبتكرة التي تتسم بالسرعة والفاعلية، في تخصيص وإصدار وتوصيل البطاقات للعملاء.

من جانبه أكد راشد القبيسي الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل، على أن هذه الاتفاقية مع مركز الوثائق الإلكتروني EDC، تأتي ضمن عدداً من المبادرات الاسلامية المبتكرة، التي تواكب الخطوات المتسارعة التي اتخذتها موارد مؤخراً بشأن إصدار بطاقاتها، لتعزيز منتجاتها ومزاياها التنافسية، وزيادة رضا وولاء العملاء، مؤكداً حرصه على توظيف الخدمات الرقمية في تقديم خدمة مُطوَّرة ومُحسَّنة لعملاء موارد.

وقال عبدالله الحمادي: «نفخر بشراكتنا مع موارد للتمويل وتزويدهم بحلٍ شامل للبطاقات مصمم خصيصاً لتلبية احتياجاتهم. يعمل حلنا على تبسيط العملية الكاملة لإصدار البطاقات - من التخصيص إلى التوصيل - مما يضمن تجربة سلسة لكلٍ من شركة موارد وعملائها، ونتطلع إلى مساعدتهم على تحقيق هدفهم في تقديم خدمات مالية متميزة وتعزيز رضا العملاء».

ويذكر أن موارد للتمويل تُعد شركة مساهمة خاصة تأسست عام 2006 في دبي، وانطلقت برؤية جديدة وفكر متطور في قطاع التمويل الإسلامي، وترتكز استراتيجية موارد على دعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال تقديم منتجات وخدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتستهدف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم على النمو والتطور مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. وانطلاقا من التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية قامت موارد بإطلاق جائرة «تميز وفالك طيب» التي تستهدف الطلاب المواطنين في الجامعات والكليات والخريجين الجدد، والهدف منها دعم جهود الدولة في عملية التوطين إلى جانب تشجيع وتحفيز الطلاب والخريجين وبث روح المنافسة والإبداع والابتكار في الشباب الاماراتي. كما تعد من أهم وأنجح العلامات التجارية على مستوى دولة الإمارات.