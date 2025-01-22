"دييز": "أوراسيا كابيتال" تتصدر قائمة المستثمرين في الإمارات 2024

أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، عن تحقيق "أوراسيا كابيتال"، الذراع الاستثمارية التابعة، والمتخصصة في تمويل الشركات الناشئة من مرحلة ما قبل التأسيس "pre-Seed " وصولاً إلى الجولة الثانية من التمويل "Series B investment phase "، المركز الأول ضمن قائمة أكثر المستثمرين نشاطاً في عدد الصفقات في الإمارات لعام 2024، وفقاً لتقرير صادر عن منصة بيانات رأس المال الجريء "ماجنيت".

وجرى اختيار أوراسيا كابيتال أيضاً كثاني أكثر المستثمرين نشاطاً بعدد الصفقات ضمن الفئة (أ) على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يعكس هذين التصنيفين المرموقين ريادة الشركة ومكانتها المتنامية على صعيد الاستثمار في قطاعات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العقارات والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا النظيفة.

التحول الرقمي

وقال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "نفخر بهذا الاعتراف المرموق الذي حققته "أوراسيا كابيتال" كأكثر المستثمرين نشاطاً في الإمارات والمنطقة، وكثاني أكثر المستثمرين نشاطاً بعدد الصفقات ضمن الفئة (أ) على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يعكس التزامنا المستمر بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة التي تُسهم في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي والابتكار في دبي والدولة".

وأضاف : "إن هذا الإنجاز لا يُبرز فقط مكانة دبي كوجهة رئيسية للاستثمار على المستوى العالمي، بل يُعزز من قدرة "دييز" على قيادة جهود تطوير بيئة ريادة الأعمال بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 ، حيث تعكس استثمارات "أوراسيا كابيتال" النوعية في أبرز القطاعات الحيوية استراتيجيتنا الرامية لدعم الشركات الناشئة التي تقدم حلولاً مبتكرة تُسهم في تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل".

استثمارات نوعية

وحققت "أوراسيا كابيتال" إنجازات استثنائية في عام 2024، من خلال 24 استثماراً نوعياً، توزعت بين 16 استثماراً عبر برنامجها لتسريع نمو الأعمال "ساندبوكس" المخصص لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة، بالإضافة إلى 8 استثمارات أساسية في شركات مبتكرة.

ومن أبرز هذه الإنجازات قيادة جولات تمويل لشركات بارزة، مثل شركة "Podeo "، أكبر منصة لتوزيع البودكاست في العالم، وكذلك استثمارها الكبير في شركة "Camb.ai "، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بعد تخرجها من برنامج "ساندبوكس"، وفي (Growdash ) المختصة بتقديم حلول مبتكرة لدعم فرق التسويق والتشغيل في قطاع المطاعم بإدارة استراتيجيات نموها عبر القنوات الرقمية.

قطاعات واعدة

وتركز "أوراسيا كابيتال" على القطاعات الواعدة ذات الإمكانات العالية، وتتمثل القطاعات الأربعة الأكثر حضوراً وتمثيلاً في محفظة الشركة في كل من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بنسبة 21%، وتكنولوجيا العقارات بنسبة 13%، والتكنولوجيا المالية بنسبة 13%، بالإضافة إلى التكنولوجيا النظيفة التي تشكل 13% من محفظة الشركة، وساهمت استثمارات الشركة في تمكين المبدعين من تحقيق أرباح مستدامة والوصول إلى جماهير أوسع.

وحققت "أوراسيا كابيتال" إنجازات مالية بارزة خلال عام 2024، وتمكّنت من تحقيق خروجين ناجحين من استثماراتها القديمة، مما أسهم في تأمين عوائد مالية ملحوظة لمساهميها، كما أظهر برنامج "ساندبوكس" التابع للشركة فعاليته في دعم 16 شركة ناشئة، عبر تمويل شركات مبتكرة مثل (Lisan.ai ) المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للغات، و(HeroGo ) التي تعزز استدامة الأغذية من خلال الاستفادة من الفائض الغذائي المحلي، وشركات أخرى مثل (Connect Earth ) و(Circa Biotech ) و(Opteam ) و(RetailHub ) و(Sthrive ) و(Jobescape ) و(Tmam ) و(Zoya ) و(Qureos ) و(Valeo Health ) و(Prop-ai ) و(Camb.ai ) و(Teammates.ai ).

نمو الاستثمارات

وجاء التصنيف المتميز لـ"أوراسيا كابيتال" في وقت شهدت فيه الإمارات نمواً ملحوظاً في الاستثمارات بحسب تقرير منصة "ماجنيت" مع زيادة بنسبة 9% في عدد الصفقات مقارنة بعام 2023.

وأكد التقرير أن الإمارات تواصل جذب استثمارات ضخمة من المستثمرين الدوليين الذين زادت اعدادهم بنسبة 23% في عام 2024 وهو ما يعكس بدوره تجدد اهتمام المستثمرين في تمويل الشركات في المراحل المتقدمة، وكذلك تحسن الظروف الاستثمارية في دبي والإمارات على وجه العموم التي حافظت على حصة قدرها 33% من إجمالي تمويل المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.