«دبي للتحكيم الدولي» يدعم تسوية المنازعات بشراكة مع «Opus 2»

أطلق مركز دبي للتحكيم الدولي، شراكة استراتيجية مع «Opus 2»، المتخصصة عالمياً في البرمجيات القانونية وخدمات جلسات الاستماع، تهدف إلى تقديم حلول تحكيم مبتكرة وتقنيات جلسات متطورة لتلبية احتياجات مستخدمي خدمات تفادي النزاعات وتسويتها.

التقديم الإلكتروني وهو نظام يُبسط بدء الإجراءات ويمكن الأطراف والممارسين القانونيين من استكمال النماذج وتقديم المستندات وإجراء المدفوعات عبر الإنترنت بأمان.

كما سيمكن تسجيل القضايا عبر نظام يسجل البيانات المقدمة من خلال تطبيق التقديم الإلكتروني، ما يتيح لفريق إدارة القضايا مراجعة الطلبات والتحقق منها بكفاءة وتوثيق البيانات الرئيسية للقضايا.



ومن خلال التزام مشترك بتطوير تجربة تسوية المنازعات، سيتعاون مركز دبي للتحكيم الدولي و«Opus 2» لتحسين العمليات الداخلية للمركز وأتمتتها، إضافة إلى تعزيز الوصول إلى العدالة من خلال توفير حلول فعالة وذكية للأطراف، والممارسين القانونيين، والمحكمين.



حلول التحكيم من مركز دبي للتحكيم الدولي

وسيطلق المركز و«Opus 2» منصة رقمية متطورة تهدف إلى تحسين وتوحيد الأنظمة.



الأمن السيبراني

وستتيح المنصة ربطاً أكثر كفاءة لجميع المشاركين، من خلال تعزيز تجربة المستخدم مع ضمان قابلية التوسع وأعلى درجات الأمن السيبراني، وستشمل المنصة وظائف رئيسية، مثل:

ويساعد التعاون بين الطرفين على ضمان الشفافية والاتساق من خلال تمكين المستخدمين من تقديم والوصول إلى مستندات القضايا في بيئة آمنة ومنظمة.



ومن خلال تحسين ورقمنة العمليات، ستوفر المنصة الجديدة تجربة تحكيم حديثة وفعالة وآمنة وسهلة الوصول.



جلسات استماع

وإضافة إلى منصة التحكيم، ستوفر الشراكة لمستخدمي المركز إمكانية الوصول إلى مجموعة متكاملة من تقنيات وخدمات جلسات الاستماع المتقدمة التي توفرها «Opus 2». ومن خلال بوابة طلب خدمات ديناميكية جديدة، سيتمكن الأطراف والممارسون القانونيون من التواصل مع «Opus 2» لحجز جلسات استماع افتراضية، ومشاركة ملفات إلكترونية مع تأمين النسخ الفوري وعرض الأدلة إلكترونياً وغير ذلك، مما يضمن إجراءات سلسة ومنظمة وفقاً لقواعد المركز.

وتتمتع «Opus 2» بموقع مثالي لتلبية الاحتياجات المتطورة لمجتمع التحكيم الدولي. مع تواجدها في الإمارات العربية المتحدة، وهونغ كونغ، وسنغافورة، ولندن.



تجربة استثنائية



وقالت جهاد كاظم، المدير التنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي: «هدفنا هو أن نكون رواداً عالميين في تسوية المنازعات البديلة. ولتحقيق ذلك، يجب أن نحتضن الابتكار، ونقدم تجربة استثنائية، ونوفر خدمات تسوية منازعات بديلة رائدة للأطراف حول العالم. هذه الشراكة تمثل خطوة كبيرة في رحلتنا، وتؤكد التزامنا بالتميز».



وقال أوليفر مكلينتوك، المدير التجاري لشركة «Opus 2»: «يشرفنا التعاون مع مركز دبي للتحكيم الدولي ودعم رؤيته في تحويل وتطوير التحكيم الدولي. ومع افتتاح مكتبنا المحلي أخيراً، تأتي هذه الشراكة في التوقيت المثالي لتمكيننا من المساهمة في تطوير تسوية المنازعات في الإمارات. معاً، سنضمن أن يستفيد أصحاب المصلحة في المركز من حلول تلبي احتياجاتهم وتتجاوز توقعاتهم».