غرفة دبي العالمية تنظم بعثات إلى أنغولا وموزمبيق والفلبين وتايلاند

نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أولى سلسلة فعاليات مبادرة "فرص الأعمال تحت المجهر" للعام 2025، بهدف مساعدة الشركات العاملة في الإمارة على استكشاف فرص التوسع في أسواق أنغولا وموزمبيق وتايلاند والفلبين.

واستعرضت الفعالية، التي استقطبت 160 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص في دبي، أهم الفرص التجارية، واستراتيجيات ممارسة الأعمال في الأسواق الأربعة، بالإضافة إلى مناقشة واقع وآفاق القطاعات التجارية في كل منها.

فرص واعدة

وقال سالم الشامسي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي: "نواصل دعم مجتمع الأعمال في دبي للتوسع في أبرز الأسواق العالمية التي تزخر بفرص تجارية واستثمارية واعدة، وذلك بالاستفادة من الميزات المتكاملة التي تتمتع بها دبي كبوابة حيوية للنمو وبناء الشراكات المثمرة، بما يساهم في تعزيز حركة التجارة الخارجية لدبي مع أنحاء العالم، ويدعم نمو وتنوع اقتصاد الإمارة".

وتضمنت الجلسة عرضاً تقديمياً حول الجهود التي تبذلها غرفة دبي العالمية لدعم التوسع الدولي لشركات دبي، مع التركيز على فرص الأعمال المتاحة في أسواق أنغولا وموزمبيق وتايلاند والفلبين. وأعقب ذلك جلسة حوارية تفاعلية تناولت آفاق التجارة والاستثمار الواعدة في هذه الأسواق.

معلومات معمقة

ويحظى المشاركون في هذه اللقاءات بمعلومات معمقة حول الأسواق التي يدرسون التوسع فيها تجارياً واستثمارياً، مع تقديم التوصيات المناسبة عبر جميع مراحل توسعهم الخارجي، بدءاً من توفير بيانات السوق، وإرشادات مزاولة الأعمال وصولاً إلى آليات تأسيس الشركات وإبرام المشاريع المشتركة.

وتشكل مخرجات فعالية "فرص الأعمال تحت المجهر" نقطة ارتكاز لبرنامج مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" التي تتيح لشركات دبي فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية التي تنظمها غرفة دبي العالمية إلى أسواق خارجية مختارة بعناية، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.