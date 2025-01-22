نتائج قياسية للدورة 30 من مهرجان دبي للتسوق

أكد مهرجان دبي للتسوق مرة أخرى دوره المحوري كمحفز لأداء القطاع الاقتصادي ونمو السياحة في الإمارة، حيث كانت الدورة الثلاثين واحدة من أكثر دورات المهرجان نجاحاً حتى الآن بالنسبة للشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية في مختلف أنحاء المدينة. وساعد التعاون مع الشركات الرائدة في تقديم الدورة الأكبر والأكثر روعة وتميزاً من المهرجان، والتي جمعت ملايين السكان والزوار للاستمتاع بلحظات رائعة يومياً في مختلف أنحاء المدينة.

وجمعت الدورة الثلاثين من المهرجان، والتي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، سكان وزوار الإمارة للاحتفال بمرور 30 عاماً من التميز والابتكار الذي لا مثيل له. ويعكس النجاح الباهر الذي حققه المهرجان هذا العام، الدور المهم الذي تلعبه الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص في ترسيخ مكانة دبي المتنامية كوجهة سياحية عالمية، حيث يعمل الجميع في تناغم لتوفير فرص نمو جديدة مع تسليط الضوء على مكانة الإمارة باعتبارها المدينة الرائدة عالمياً للأعمال والترفيه، وأفضلها للعيش والعمل والزيارة، وذلك تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

علامة فارقة

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «لا شك أن الدورة الثلاثين من مهرجان دبي للتسوق كانت بمثابة علامة فارقة في تاريخ المدينة بأكملها، حيث ساهم المهرجان في نمو القطاعات الاقتصادية بما فيها السياحة والضيافة والتجزئة وغيرها في الإمارة، كما أنه عزز من مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والزيارة. إن النجاح غير المسبوق لمهرجان دبي للتسوق متأصل بعمق في نموذج الأعمال الفريد الذي تتبناه دبي، والذي يؤكد قوة التعاون بين القطاعين العام والخاص. وشكل التعاون والدعم من قبل شركائنا الاستراتيجيين والجهات المعنية التزامنا معاً بالعمل الجماعي والتميز، عاملاً أساسياً ساعدنا على تقديم دورة استثنائية ترتقي بمعايير تنظيم المهرجانات في المدن على مستوى العالم. وستواصل شراكتنا الاستراتيجية دورها الحاسم في دعم نمو مهرجان دبي للتسوق خلال الدورات المقبلة، مما يتيح لنا التوسع في نطاق وحجم هذا المهرجان الفريد من نوعه عاماً بعد عام».

معايير التميز

ومع إسدال الستار على فعاليات هذه الدورة الرائعة، يواصل مهرجان دبي للتسوق تمهيد الطريق للنمو المستقبلي، ووضع معايير جديدة للتعاون والإبداع والتميز.

وأعرب الشركاء الاستراتيجيون والرعاة الرئيسيون والجهات الداعمة للمهرجان عن أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص والتي تسهم في تحقيق الأهداف الطموحة ورؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي رائدة عالمياً في الأعمال والترفيه، كما عبروا عن رضاهم عن النتائج التي تحققت خلال الدورة الثلاثين من المهرجان.

محرك رئيسي

وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي: «يواصل مهرجان دبي للتسوق دوره محركاً رئيسياً لمكانة دبي كوجهة عالمية للتسوق والترفيه. ويسلط نجاح النسخة الثلاثين لهذا العام الضوء على القطاع الحيوي للبيع بالتجزئة في المدينة ومساهمته في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز تجارب الزوار. وباعتباره شريكاً رئيسياً لمهرجان دبي للتسوق، يواصل بنك دبي الإسلامي تكريس جهوده لدعم المبادرات التي تقدم فرصاً مجزية للمقيمين والزوار على حد سواء. ومن خلال الحملات الحصرية مثل مليونير بنك دبي الإسلامي وVisa، نهدف إلى خلق تجارب مجزية تحظى باهتمام متعاملينا، لتمكينهم من المشاركة في فرص من شأنها أن تغير حياتهم للأفضل مع تعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع. وتتماشى مثل هذه الشراكات مع هدفنا المتمثل في تقديم قيمة إضافية لمتعاملينا في جميع تعاملاتهم المصرفية معنا، والمساهمة في تحقيق رؤية دبي لتصبح وجهة عالمية للتجارب المتميزة التي لا تنسى».

تجارب استثنائية

وقالت سليمة جوتييفا، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة Visa في الإمارات: «تفخر Visa بشراكتها مع بنك دبي الإسلامي لدعم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة والمساهمة في الدورة الثلاثين لمهرجان دبي للتسوق، حيث تعاونا معاً لتقديم تجارب استثنائية لا تنسى لحاملي بطاقات Visa الصادرة عن البنك. وبالإضافة إلى ما قدمناه من عروض مميزة لحاملي بطاقاتنا خلال المهرجان، ساهمت هذه الشراكة في دعم قطاع التجزئة في دبي وتعزيز الخطط الحكومية للتحول إلى المعاملات اللا نقدية».

تجارب لا تنسى

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات لدى ماجد الفطيم العقارية: «يمثل مهرجان دبي للتسوق احتفالاً متكاملاً يعكس كل ما يميز دبي كوجهة عالمية للتجزئة والترفيه والسياحة. في مراكز تسوق ماجد الفطيم، نفخر بمشاركتنا في هذا الحدث البارز ودورنا المحوري في تعزيز نجاحه وجاذبيته. مراكزنا – من مول الإمارات إلى سيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة – ليست مجرد أماكن للتسوق والترفيه، بل هي وجهات نابضة بالحياة تضيف أبعاداً فريدة وتجارب لا تنسى إلى المهرجان عاماً بعد عام.

وأضاف إنه بدعم مبادرات رائدة مثل مهرجان دبي للتسوق، تسهم ماجد الفطيم في تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار في قطاع التجزئة، وترسخ مكانة دبي كإحدى أبرز وجهات التسوق والترفيه في العالم. ونحن سنظل ملتزمين بإبداع تجارب استثنائية تعكس روح دبي المتجددة وتضفي المزيد من البهجة والطاقة التي تجعل من المدينة وجهة لا تضاهى خلال المهرجان وما بعده. خلال مهرجان دبي للتسوق، الذي استمر من 6 ديسمبر لغاية 12 يناير، تجاوز عدد الزوار 10 ملايين شخص هذا العام، في زيادة إجمالية 12% مقارنة بعام 2024».

محطة سنوية

وقال حسام بغدادي، المدير التنفيذي الأول لشركة العربية للسيارات: «يعتبر مهرجان دبي للتسوق محطة سنوية رئيسية تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز المشاركة المجتمعية في دبي والإمارات. وتأتي مشاركة العربية للسيارات في هذا المهرجان تأكيداً على الشراكة المميزة والممتدة منذ نسخته الأولى، والتي تهدف إلى تقديم تجارب فريدة للعملاء، وترسيخ مكانة دبي باعتبارها وجهة عالمية استثنائية للتسوق والترفيه والابتكار والتجارب الخالدة».

العروض الموسعة

وقال هيثم حجار، مدير إدارة الأصول، الفطيم العقارية: «حقق مهرجان دبي للتسوق، نجاحاً باهراً في دبي فستيفال سيتي مول، حيث حفلت فعالياته بعالم من المتعة والترفيه والتسوق الراقي، وارتقت بتجاربه الاستثنائية إلى آفاق جديدة. وقد شهدنا زيادة ملحوظة في المبيعات بنسبة 7 % وارتفاعاً بلغ 10% في أعداد الزوار مقارنة بالنسخة السابقة من المهرجان. وتعكس هذه الإنجازات تميز العروض الموسعة التي أثرت المهرجان، إلى جانب إطلاق ليالي المهرجان لأول مرة، والتي تضمنت برنامجاً مميزاً حظي باهتمام واسع من سكان دبي وزوارها.

وشهدت ليالي المهرجان لحظات ممتعة وأجواء احتفالية متميزة، أبرزها حفل الافتتاح الذي تألق فيه النجم المصري أحمد سعد، بالإضافة إلى عرض مذهل للفرقة العالمية كويك ستايل. كما تألقت الفعالية بعروض عائلية شاركت فيها شخصيات محبوبة مثل بارني، وبلوي، وستروبيري شورت كيك. وأضفت محطة الطعام الشهيرة (SALT) أجواء نابضة بالحيوية على فستيفال باي، بينما استمتع الحضور بعروض إكس فاكتور المباشرة، ومتجر التجزئة المبتكر من سامسونج، إلى جانب العروض الجديدة المبهرة من «إماجن»».

الألعاب نارية

واختتمت الفعاليات اليومية بعروض ألعاب نارية مذهلة أضاءت خور دبي، مما جعل مهرجان هذا العام تجربة فريدة من نوعها رسخت مكانته كواحد من أبرز الأحداث السنوية في دبي. سيسهم هذا النجاح الذي حققناه في «مهرجان دبي للتسوق 2024-2025»، في تعزيز مكانة «دبي فستيفال سيتي مول» كوجهة رائدة للحياة العصرية في دبي، حيث حرصنا على تقديم عالم غني بتجارب التسوق الفاخرة والترفيه المميز وتناول الطعام، عبر إنشاء منظومة متكاملة وفريدة تلبي الاحتياجات المتنوعة لضيوفنا. ونتطلع دائماً، بما نتمتع به من موقع استراتيجي فريد والتزام ثابت بالتميز، إلى وضع معايير جديدة لقطاع التجزئة والترفيه، والارتقاء بمشهد التسوق والترفيه والحياة العصرية في دبي».

مركز سياحي

وقالت ليزيل فيتوسي، مديرة التسويق في ميريكس للاستثمار: «لقد حدد مهرجان التسوق في دبي معايير جديدة في وجهاتنا، إذ شهد كل من «ذا بييتش، جي بي آر» و«سيتي ووك» زيادة ملحوظة في أعداد الزوار. وكان مهرجان 321 المنتظر من أبرز فعاليات مهرجان دبي للتسوق، بالإضافة إلى المسيرة الاستثنائية من الشرطة في «سيتي ووك» ومجموعة من العروض الترفيهية الحية وعروض الطائرات المسيرة الآسرة في «ذا بييتش، جي بي آر»، مما يعكس بوضوح مكانة دبي كمركز عالمي للأنماط الحياتية والتسوق والسياحة».

الجوائز الكبرى

وقالت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في ميركاتو وتاون سنتر جميرا: «لاحظنا خلال هذه الدورة من مهرجان دبي للتسوق 2025 زيادة إيجابية تصل إلى 165% في المبيعات مقارنة بمهرجان دبي للتسوق 2024، فقد استقطبت عروض التسوق القيمة، والفعاليات الترفيهية اليومية، والعروض المسرحية، والجوائز الكبرى المقيمين والسياح إلى مراكز التسوق، حيث استمتع الزوار بتخفيضات قيمة وعروض يومية، مما يعزز مكانة مهرجان دبي للتسوق كأحد المهرجانات العالمية التي تدعم قطاع التجزئة وتدفع عجلة الإقبال على مراكز التسوق».

الرعاة الرئيسيون

وأقيم مهرجان دبي للتسوق بدعم الرعاة الرئيسيين بنك دبي الإسلامي و Visa، والشركاء الاستراتيجيين مثل مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتليت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، و &e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار، (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.