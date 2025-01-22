6.91 مليارات عطاءات مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر يناير

أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقومة بالدرهم، بقيمة 1.1 مليار درهم لشهر يناير ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية للربع الأول لعام 2025.

وشهد مزاد برنامج صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل الثمانية بنوك الموزعين الأساسيين على الشريحة المستحقة في مايو 2027 والشريحة المستحقة في سبتمبر 2029، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.91 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.3 مرات. ويظهر نجاح المزاد في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 4.32 % للشريحة المستحقة في مايو 2027 و4.43% للشريحة المستحقة في سبتمبر 2029 بفارق 7 و10 نقاط أساس عن سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة وذلك في وقت الإصدار.

تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.