«فيديكس» تطلق منشأة جديدة للتخليص الجمركي في «راكز»

أعلنت فيدرال إكسبريس كوربوريشن (فيديكس)، أكبر شركة للنقل السريع في العالم، عن إطلاقها منشأة جديدة للتخليص الجمركي لدى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز). وتم تجهيز المنشأة بالقدرات اللازمة للقيام بإجراءات التخليص الجمركي الداخلية التي تتيح لشركة فيديكس التعامل مع الشحنات وتخليصها بالنيابة عن عملائها، لتسهم من خلال ذلك في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وضمان المزيد من الراحة للشركات.

وتدعم المنشأة الجديدة خدمات تخليص الطرود المشحونة من وإلى راكز، بما في ذلك خدمات الشحن الجوي السريع والشحن البري من فيديكس، لتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير.

خفض التكاليف

وقال طارق هنيدي، نائب رئيس عمليات فيديكس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «يسعدنا إطلاق منشأة التخليص الجمركي الجديدة في راكز، لتعزيز سير العمليات التجارية للشركات المحلية بسلاسة، وتحسين وصولها إلى الدعم اللوجستي المتخصص. ومن خلال تقديمنا لخدمات التخليص الجمركي في المنطقة الحرة، كما يمكننا مساعدة الشركات على خفض التكاليف وتوفير الوقت، في الوقت الذي نتيح لها أيضاً التركيز على الجوانب المتصلة بنموها وتوسعها. إن إطلاق هذه المنشأة يوضح التزامنا بتعزيز النظام اللوجستي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال مواصلتنا العمل الهادف لتحسين منتجاتنا وخدماتنا. ويعد ذلك تأكيداً على تطلعاتنا لدعم النمو الاقتصادي في إمارة رأس الخيمة، وتوفير الاحتياجات المتطورة لعملائنا في الإمارة».

الكفاءة التشغيلية

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: «يمثل إطلاق منشأة التخليص الجمركي الجديدة لشركة فيديكس لدى راكز تطوراً استراتيجياً آخر ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز البنية التحتية لدعم الشركات في منطقتنا، إذ ستوفر لهذه الشركات، وخصوصاً العاملة في قطاع التصنيع، إجراءات جمركية مبسطة، إلى جانب الاستفادة من حلول فيديكس اللوجستية المرموقة، الأمر الذي يؤدي إلى الارتقاء بكفاءتها التشغيلية بشكل كبير. وفي إطار التزامنا الراسخ إزاء تمكين الشركات في راكز، فإننا نحرص على دعم خططها التوسعية، وتزويدها بإمكانية الوصول السلس إلى الأسواق الدولية».

وستكون شبكة الخدمات اللوجستية القوية عاملاً جوهرياً لدعم نمو إمارة رأس الخيمة، وخصوصاً قطاع الصناعة المزدهر الذي يسهم بنحو 30% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. ويلعب الاقتصاد المتنوع دوراً أساسياً في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة جذابة للشركات من جميع الأحجام، ما يعزز دورها لاعباً رئيسياً في التجارة الإقليمية والعالمية.