CLAPDUBAI: سيمفونية من النكهات اليابانية بلمسة عصرية في قلب مركز دبي المالي العالمي

يواصل مطعم CLAP DIFC، التابع لمجموعة "AddmindHospitality"، وضع معايير جديدة لتجربة الطعام الياباني الفاخر. بقيادة الشيفرينالد إبي، المدير العالمي للطهي، يمزج المطعم بين تقاليد المطبخ اليابانيوالإبداع العصري، ليقدم للضيوف رحلة طهي استثنائية في أجواء أنيقة ومفعمةبالحيوية.

قيادة الطهي مع الشيف رينالد إبي بخبرة تزيد عن 25 عامًا، يُقدّم الشيفرينالد إبي ثروة من المهارات والخبرات العالمية إلى مطعم CLAP. أتقن الشيف تقنياتالمطبخ الفرنسي الكلاسيكي واحتضن أساليب طهي متنوعة. تحت قيادته، قدم المطعممفاهيم استثنائية مثل تجربة الـ Omakase الأصيلة، بالإضافة إلى عروض حصرية مثل لحمكوبي بيف المعتمد، مما عزز مكانة CLAP كوجهة مميزة لعشاق الطعام الفاخر. للاطلاععلى سيرته الذاتية الكاملة: اضغط هنا.

حاز مطعم CLAP على تقديرعالمي بدخوله دليل ميشلان، وفوزه بجائزة "توك واحدة" ضمن Gault &Millau الشرق الأوسط، إلى جانب إدراجه في قائمة "أفضل 50 وجهة اكتشاف"المرموقة عالميًا. بتفرده في تقديم تجارب لا تُنسى، يواصل CLAP إلهام عشاق الطهيمن خلال الابتكار والجودة التي لا تضاهى.

استمتعوا بأفضل أطباق مشاوي روباتا تتميز مشاوي روباتا الفريدة من مطعم CLAPبتناغم مثالي بين النكهات، مما يجعلها الخيار الأمثل لعشاق الأطباق المتقنةوالمطهية بعناية:

● بلاك كود ميسو: سمك القد الأسود مغطى بصلصةالميسو الحلوة والحمضية، ليمنحك قوامًا طريًا ومذاقًا فاخرًا.

● سلمون تيرياكي: شرائح سلمون مشوية بإتقان، تُقدممع سلطة "سونومونو" المنعشة.

● لوبستر مشوي: يُقدم مع زبدة"أومامي" وصلصة مانجو بالفلفل الحار، باستخدام أجود المكونات.

● تندرلوين لحم واجيو: قطعة لحم طرية وغنية بالنكهات،تعكس التزام CLAP بأعلى معايير الجودة.

● شريحة لحم الضأن المتبل: طبق مميز بطعم جريء مع لمسة منالكيمتشي.

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لمحبي التميز وتجارب الطهيالأسبوعية ولعشاق المقبلات الفريدة، يبرز CLAP بأطباق مميزة مثل: هوتايدو سكالوبوفوا جرا: مغطاة بصلصة ميسو الفانيليا لمزيج غني من النكهات. واجو بيف وفوا جراجيوزا: توليفة راقية تعكس الحرفية والإبداع في كل تفاصيلها.

عروض أسبوعية مميزة

يقدم CLAPDIFC مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة منتجارب تناول الطعام على مدار الأسبوع:

● برانش السبت: برانش ياباني غني بالنكهات وأجواء حيوية لتبدأعطلتك بأسلوب مثالي.

● غداء الأحد: قائمة يابانية حديثة مثالية لوقت مريح معأحبائك.

● غداء العمل: خيار سريع وأنيق خلال أيام الأسبوع، يجمع بينالفخامة والسرعة لتناسب جدولك المزدحم.

تترافق هذه التجاربالأسبوعية مع إطلالات خلابة وخدمة استثنائية، مما يجعل كل زيارة إلى CLAP حدثًاطهويًا فريدًا لا يُنسى.

رؤية للتوسع العالمي استمرارًا لنجاحه، افتتح CLAP مؤخرًا فرعه في لندن في يناير 2024، ليقدم تجربتهالطهوية الشهيرة في منطقة نايتسبريدج. وفي ربيع 2025، يستعد CLAP لإطلاق فرعهالمنتظر في إيبيزا، ليترك بصمته في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

تجربة طعام راقية مع إطلالات ساحرة من التراس العلوي على شكل حرف L، وتصاميم داخلية مميزة تجمع بينالتنوع والإبداع، يُقدّم CLAP مساحة تتلاقى فيها براعة الطهي مع جمال التصميمالفني. سواء كنت تبحث عن غداء عمل أنيق أو أمسية نابضة بالحياة، يَعِدُك CLAP DIFCبتجربة لا تُنسى.

للحجز ولمزيد من المعلومات،يُرجى زيارة الموقع: www.claprestaurant.com.