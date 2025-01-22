تعاون "دبي المالي العالمي" و"لويدز" لتطوير المواهب في قطاع التأمين

وقعت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، المنصة التعليمية لمركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مذكرة تفاهم مع "لويدز"، سوق التأمين الرائدة عالمياً والتي تقدم خدمات التأمين المتخصصة للشركات في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.

وتمهد الاتفاقية الطريق أمام تطوير المواهب المستقبلية في مجال التأمين وإعادة التأمين، وتبني على الشراكة الطويلة القائمة بين الجانبين والتي تستهدف توسيع نطاق أكاديمية "لويدز"، وهي منصة تعليمية لمتخصصي المخاطر تم تطويرها من لندن، للمساعدة على دعم تطوير مجموعة المواهب والكفاءات في منطقة الشرق الأوسط سريعة النمو.

استقطاب المواهب

وفي إطار الاتفاقية، ستتعاون أكاديمية مركز دبي المالي العالمي وأكاديمية "لويدز" لتنظيم سلسلة من الفعاليات وأنشطة التدريب التعليمية بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من تجربة التعليم عند الطلب لدعم الجهود المبذولة لاستقطاب المواهب في جميع أنحاء قطاع التأمين.

ومن منظور عالمي، يتمتع قطاع التأمين بفرص نمو كبيرة فيما يتعلق بتنمية المواهب. حيث يواصل مركز دبي المالي العالمي دوره القيادي باعتباره منظومة تعمل على تعزيز المواهب والكفاءات في قطاع التأمين وإعادة التأمين من خلال أكاديمية مركز دبي المالي العالمي والمنظمات غير الربحية مثل جمعية التأمين في مركز دبي المالي العالمي.

صقل المواهب

وقالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "يوفر مركز دبي المالي العالمي البيئة التعليمية والإرشادات اللازمة وفق أعلى المستويات العالمية من مؤسسات مرموقة لتسريع تطوير وصقل المواهب داخل القطاع. ونحن نسير على هذا النهج ونواصل البناء على هذا الإرث من خلال تعزيز علاقاتنا الحالية مع ’لويدز‘.

وأضافت أن هذه المبادرة ستمكنا من مواصلة تطوير هذا القطاع المزدهر في مركز دبي المالي العالمي، حيث يمثل أكثر من 125 شركة، وسنعمل سوياً على تعزيز نمو القطاع بما يسهم في تشكيل مستقبل القطاع المالي".

القيمة المضافة

وقالت، دون ميلر، الرئيسة التجارية لشركة "لويدز" والرئيسة التنفيذية لشركة "لويدز" في الأمريكيتين: "يأتي التعاون وإبرام الشراكات النوعية في إطار تقديم القيمة المضافة وتفعيل الشراكات الهادفة في صلب ما تقدمه ’لويدز‘، وقد صمد سوقنا أمام اختبار الزمن بفضل الأفراد والشركات الموهوبة التي تشارك فيه. وتشكل مذكرة التفاهم بين أكاديمية ’لويدز‘ ومركز دبي المالي العالمي لدفع عجلة تنمية المواهب والتعليم على مستوى القطاع، خطوة أخرى تصُب في هذا الاتجاه. وأتطلع إلى استمرار تعاوننا في الشرق الأوسط، في إطار المساعدة على تطوير المواهب والكفاءات في هذه المنطقة التي تشهد نمواً سريعاً".

وفي عام 2019، وقع مركز دبي المالي العالمي مذكرة تفاهم مع "لويدز" لدعم قطاع التأمين في المنطقة من خلال صقل مهارات المواهب والكوادر العاملة وتعزيز الكفاءة.

وعملت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي على تلبية احتياجات التعليم في قطاع الخدمات المالية من خلال توفير منصة تتيح سهولة الوصول إلى المؤسسات التعليمية المرموقة. وقدمت الأكاديمية حتى الآن شهادات التطوير المهني ودورات التعليم العالي للعديد من الخريجين بإجمالي بلغ 32,000 خريج منذ إنشائها.