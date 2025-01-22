«دوموتكس» يستعرض أحدث ابتكارات الأرضيات في دبي

يعود معرض دوموتكس الشرق الأوسط إلى مركز دبي التجاري العالمي من 22 إلى 24 أبريل المقبل، آخذاً على عاتقه تقديم مجموعة أوسع من أحدث ابتكارات الأرضيات والحرفية التقليدية الراقية.

ورسخ معرض دوموتكس 2024 مكانته في الشرق الأوسط كمنصة رائدة لصناعة الأرضيات العالمية، حيث استقطب أكثر من 12 ألف مشارك من 74 دولة، وحضوراً مميزاً لأكثر من 100 عارض، بما في ذلك أبرز السجاد المصنوع من الحرير الفاخر من تبريز بمساحة 600 متر مربع، والسجاد العتيق العالي الجودة بقيمة 1.83 مليار درهم، والذي قدمته شركة هيريتيج كاربت من غابارينا.

وقالت سونيا فيدل - كاستيلانو المديرة العالمية لمعرض دوموتكس في شركة دويتشه ميسه إيه جي: «في نسخة 2025، نعمل على الارتقاء بالحدث من خلال التركيز الموسع على السجاد المصنوع يدوياً، والمنتجات المصممة بحسب الطلب، إلى جانب الابتكارات المصممة خصيصاً للقطاعات الرئيسية كالبيع بالتجزئة والضيافة. فهدفنا تعزيز التعاون عبر الصناعة».