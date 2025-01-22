3 شركات إماراتية ضمن أكبر 500 علامة تجارية في العالم

حجزت ثلاث شركات إماراتية عملاقة مكاناً متقدماً لها ضمن أكبر 500 علامة تجارية على مستوى العالم في قطاعات مختلفة شملت الطاقة والطيران والاتصالات، وفقاً للتصنيف الذي أصدرته شركة «براند فاينانس» لعام 2025، وهي تعد مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات.

وهذه الشركات الثلاث هي «أدنوك» و«طيران الإمارات» و«إي آند».

وبحسب «براند فاينانس»، تعرف قيمة العلامة التجارية بأنها صافي العائد الاقتصادي عند ترخيص العلامة التجارية في السوق المفتوحة.

ويتم تقييم قوة العلامة التجارية من خلال مجموعة من المعايير والعوامل التي تشمل أنشطة التسويق والاتصال، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري.

و«براند فاينانس» هو تقرير سنوي يقيم العلامات التجارية الأكثر قيمة والأقوى في العالم.

«أدنوك»

وذكر تصنيف «براند فاينانس» أن شركة «أدنوك» حافظت على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في الإمارات للعام السابع على التوالي وبشكل استثنائي.

وزادت قيمة العلامة التجارية لـ «أدنوك» بنسبة 25% مقارنة بالسنة السابقة لتصل إلى 18.9 مليار دولار في عام 2025، محققة نمواً بنسبة تتجاوز 300% منذ عام 2017 لتصبح بذلك العلامة التجارية الثانية الأكثر قيمة في الشرق الأوسط.

كما صعدت «أدنوك» مرتبتين ضمن قطاع النفط والغاز لتصبح سادس أكثر العلامات التجارية قيمة في هذا القطاع على مستوى العالم متجاوزة اثنتين من الشركات العالمية الكبرى هما «توتال إنيرجيز» و«بي بي».

وصعدت العلامة التجارية لـ «أدنوك» 23 مرتبة لتصل إلى المرتبة 105 من بين جميع العلامات التجارية على الصعيد العالمي (128 في عام 2024).

واحتلت «أدنوك» المركز الأول كأقوى علامة تجارية بشكل عام في الإمارات، واحتفظت بالمركز الخامس بين أقوى علامات تجارية في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم، لما حققته من إنجازات في مجال خفض الانبعاثات من عملياتها، والاستفادة من التطور الكبير للذكاء الاصطناعي، ودعم النمو الاقتصادي المتنوع عالمياً.

كما احتلت أدنوك أيضاً المرتبة الأولى كأقوى علامة تجارية ضمن نموذج (من الأعمال إلى المستهلك) في الإمارات، وذلك بناءً على ثقة المستهلك.

وزادت قوة العلامة التجارية لـ «أدنوك» لتصل إلى 81.9 نقطة، وفقاً لنظام تصنيف «براند فاينانس»، كما حافظت الشركة على تصنيف«AAA-» للعام الثاني على التوالي.

كما زادت قوة العلامة التجارية للشركة لتصل إلى 87.9 نقطة من أصل 100 ضمن «مؤشر قوة العلامة التجارية» لتحافظ بذلك على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأقوى والأكثر قيمة في الإمارات.

دور محوري

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعم مجلس إدارة «أدنوك» ولجنته التنفيذية، ومن خلال جهود وتفاني جميع كوادرها، جاء حصول الشركة على تصنيف العلامة التجارية الأكثر قيمة في الإمارات للعام السابع على التوالي ليؤكد دورها المحوري في دفع عجلة النمو والتطور والازدهار في الدولة، وكذلك القيمة الحقيقية لعلامتها التجارية وتأثيرها الإيجابي في مجتمعنا.

ومع استمرار نمو حضورها الدولي، تستمر «أدنوك» في التزامها الراسخ بالمساهمة في تحقيق النمو المستدام والاستفادة من مختلف الفرص المتاحة لخلق قيمة إضافية لدولة الإمارات وشعبها من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ومن خلال إدارته المتميزة للشركة، احتل معالي الدكتور سلطان الجابر المركز الأول بين الرؤساء التنفيذيين العالميين في قطاع الطاقة، والمركز السابع ضمن الرؤساء التنفيذيين بشكل عام، وذلك وفقاً لمؤشر «تعزيز العلامات التجارية»، ليصبح بذلك الرئيس التنفيذي الأعلى تصنيفاً عالمياً خارج الولايات المتحدة وأوروبا.

«طيران الإمارات»

وذكر تصنيف شركة «براند فاينانس» أن «طيران الإمارات» كانت ضمن قائمة الـ 500 شركة الأكبر في العالم، حيث احتلت المرتبة 280 بفضل سمعتها العالمية المتميزة في مجال النقل الجوي.

وكان تقرير سابق لـ«براند فاينانس» قد قال إن «طيران الإمارات» حافظت على مركزها الأول إقليمياً والرابع عالمياً من حيث قيمة العلامة التجارية في قطاع الطيران الدولي لعام 2024.

وارتفعت قيمة العلامة التجارية للناقلة الإماراتية بنسبة 30% لتصل إلى 6.6 مليارات دولار في عام 2024، متفوقة على شركات طيران مرموقة مثل «ساوث ويست إيرلاينز» الأمريكية والخطوط الجوية البريطانية، والخطوط الجوية القطرية وطيران كندا. كما حققت طيران الإمارات تصنيف (AAA-) من حيث قوة العلامة التجارية.

وباعتبارها أكبر علامة تجارية لشركات الطيران في الشرق الأوسط، تظل «طيران الإمارات» ملتزمة بتنويع حضورها الجغرافي، ففي فبراير من عام 2024، أعلنت العلامة التجارية عن تشغيل رحلات يومية إلى بوغوتا عبر ميامي بدءاً من أوائل يونيو 2024، ما ساهم في إنشاء أول رابط على الإطلاق بين منطقة الشرق الأوسط الكبير والجزء الشمالي من قارة أمريكا الجنوبية.

كما كشف تقرير «براند فاينانس 2025» أن شركة «إي آند» كانت صاحبة العلامة التجارية الأسرع نمواً في العالم، بزيادة 8 أضعاف بعد توحيد بنية علامتها التجارية، متفوقة في نسب النمو على شركة «إنفيديا» الأمريكية.

وحسب التقرير تبلغ قيمة العلامة التجارية لـ «إي آند» حالياً 15.3 مليار دولار، بنمو نسبته 701 % مقارنة بعام 2024، وذلك بعد دمج علامتها التجارية تحت هوية موحدة هي «إي آند».

وقد عزز هذا مكانة الشركة ككيان متماسك ومعروف عالمياً، ووضعها بين أكثر أربع علامات تجارية قيمة في الشرق الأوسط.

وبينما يعد تصنيف «إي آند» كأسرع علامة تجارية نمواً في عام 2025 إنجازاً رائعاً، إلا أنه يمثل نقطة انطلاق أكثر منه نقطة نهاية.

فالشركة تستثمر بشكل كبير في التقنيات الجديدة، وذلك بأكثر من 800 مبادرة للذكاء الاصطناعي قيد التنفيذ في السوق المحلية للشركة، وأكثر من 600 مبادرة أخرى حول العالم حسب التقرير، الذي ذكر أن «إي آند» في المركز الـ 146 على مستوى العالم بين أكبر 500 شركة، فيما يعد قفزة كبيرة جداً، حيث كانت خارج التصنيف العام الماضي.

الخمس الكبار

وحازت آبل، مرة أخرى، لقب صاحبة العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم، فيما يعد تطبيق «وي تشات» أقوى علامة تجارية، بدرجة 95.2 من 100 على مؤشر قوة العلامة التجارية. وبلغت قيمة علامة «آبل» التجارية بـ 574.5 مليار دولار، متقدمة على «مايكروسوفت» في المركز الثاني بقيمة 461 مليار دولار.

وجاءت «جوجل» في المرتبة الثالثة عالمياً بقيمة 413 مليار دولار، ثم «أمازون» في المرتبة الرابعة بقيمة، 356.4 مليار دولار، وجاءت بعدها «وول مارت» في المرتبة الخامسة بقيمة 137.2 مليار دولار.

ووفق هذا الترتيب، نجد أن أربعاً من العلامات التجارية الخمس الأكثر قيمة في العالم هي علامات تجارية تكنولوجية.