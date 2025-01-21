براند فاينانس: شركات الإمارات تواصل ريادتها في قائمة "جلوبال 500"

أكدت شركة “براند فاينانس” العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية، أن "آبل" حافظت على مكانتها كأكثر علامة تجارية قيمة في العالم لعام 2025. وقدرت قيمة علامة " بـ574.5 مليار دولار أمريكي، متفوقة بفارق كبير على منافستها الأقرب "مايكروسوفت"، التي بلغت قيمتها 461.1 مليار دولار أمريكي.

جاء ذلك خلال جلسة استضافها جناح دولة الإمارات، ضمن أجندة فعالياته التي تقام بالتزامن مع انعقاد أعمال اجتماعات الدورة 55 للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، في سويسرا، خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري.

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تأكيد ريادتها العالمية من خلال الأداء المميز لشركاتها في قائمة "جلوبال 500" لعام 2025، التقرير السنوي الذي يبرز العلامات التجارية الأكثر قيمة وقوة في العالم.

وحققت "إي آند"، نمواً استثنائياً جديداً في قيمة علامتها التجارية، لتصبح "العلامة التجارية الأسرع نمواً في العالم" ، ويظهر هذا التصنيف الزيادة الكبيرة في قيمة العلامة التجارية للمجموعة بمقدار ثمانية أضعاف عن العام الماضي، وتتجاوز محفظتها التجارية والقيمة الاستثمارية أكثر من 20 مليار دولار في عام 2025. وحازت "إي آند" أيضاً على تصنيف أفضل 10 علامات تجارية في مجال الاتصالات الأكثر قيمة على مستوى العالم.

حافظت "أدنوك" على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات، للعام السابع على التوالي وبشكل استثنائي، وزادت قيمة العلامة التجارية لأدنوك بنسبة 25%، مقارنة بالسنة السابقة لتصل إلى 18.9 مليار دولار في عام 2025، محققةً نمواً بنسبة تتجاوز الـ300% منذ عام 2017، لتصبح بذلك العلامة التجارية الثانية الأكثر قيمة في الشرق الأوسط.

وحافظت شركة طيران الإمارات على ريادتها الإقليمية والعالمية من حيث قيمة العلامة التجارية في قطاع الطيران الدولي لعام 2025، وارتفعت قيمة العلامة التجارية للناقلة الإماراتية بنسبة 26.5% لتصل إلى 8.365 مليار دولار.

ومنذ عام 2021، وباستثناء عام 2023 حين تخطتها "أمازون" بفارق بسيط، ظلت "آبل" تحتل الصدارة عالميًا، فيما حققت قيمة العلامة التجارية لـ"إنفيديا" نموًا هائلًا بنسبة 98% لتدخل قائمة العشر الأوائل لأول مرة.

و بالتزامن مع الكشف عن تصنيف "Global 500 2025" لأكثر العلامات التجارية قيمة في العالم، وأظهرت بيانات جديدة من شركة براند فايننس أن علامات تجارية مثل FanDuel، وDraftKings،وAMD، و Pinduoduo، وBYD، و TSMC، وLilly سجلت أعلى نسب نمو في قيمة العلامة التجارية منذ عام 2020.

وبلغت قيمة العلامات التجارية الـ500 الأكثر قيمة عالميًا 9.5 تريليونات دولار أمريكي في عام 2025، بزيادة 10% مقارنة بالعام السابق، متجاوزة نمو الاقتصاد العالمي الذي بلغ 3%. ، وحافظت WeChat على مكانتها كأقوى علامة تجارية في العالم للسنة الثانية على التوالي، فيما أصبحت شركة إي آند العلامة التجارية الأسرع نموًا في العالم، حيث حققت نموًا بمقدار ثماني مرات بعد عملية إعادة هيكلة العلامة التجارية.

ووفقًا لبحث Global 500 2025، تُعد 3 من بين 5 علامات تجارية الأكثر قيمة عالميًا علامات تكنولوجية:، وبلغت قيمة علامة آبل 574.5 مليار دولار، بزيادة 11% عن 2024، وقيمة علامة مايكروسوفت461.1 مليار دولار، بزيادة 35%. ، وقيمة علامة جوجل 413.0 مليار دولار، بزيادة 24%. ، وقيمة علامة أمازون 356.4 مليار دولار، بزيادة 15%. ، وقيمة علامة وول مارت 137.2 مليار دولار، بزيادة 42%.

كما سلط التقرير الضوء على العلامات التجارية التي حققت أعلى نسب نمو منذ عام 2020. وأظهرت البيانات أن قطاع التكنولوجيا يمثل أحد القطاعات الأسرع نموًا على المدى الطويل، ولكن تحليل شركة براند فايننس كشف رؤى عميقة ومفصلة، أبرزها أن قيمة علامة كل من تيك توك/دوين بلغت 105.8 مليارات دولار، بزيادة من 59.0 مليار دولار (في 2022)، و DraftKings 5.1 مليارات دولار، بزيادة من 18 مليون دولار في 2020، و FanDuel7.0 مليار دولار، بزيادة من 56 مليون دولار في 2020، وإنفيديا 87.9 مليار دولار، بزيادة من 4.7 مليارات دولار في 202، و AMD 11.0 مليار دولار، بزيادة من 1.4 مليار دولار في 2020، وPinduoduo 13.0 مليار دولار، بزيادة من 2.5 مليار دولار في 2020، و BYD 14.0 مليار دولار، بزيادة من 3.1 مليار دولار في 2020، ، وآبل 574.5 مليار دولار، بزيادة من 140.5 مليار دولار في 2020، و TSMC 34.2 مليار دولار، بزيادة من 8.6 مليار دولار في 2020، ومايكروسوفت 461.1 مليار دولار، بزيادة من 117.1 مليار دولار في 2020، و Lilly 8.0 مليارات دولار، بزيادة من 2.1 مليار دولار في 2020.

ويمثل هذا التصنيف دليلًا على الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا والابتكار في تشكيل مستقبل العلامات التجارية العالمية، مع تحقيق نمو ملحوظ في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وتحذو علامة التجارة الإلكترونية Pinduoduo حذو آبل ومايكروسوفت من خلال الاستثمار في نظام بيئي يجمع بين الشبكات الاجتماعية والتسوق عبر الإنترنت. أما صانع السيارات الكهربائية BYD والعلامة التجارية الدوائية Lilly فيعملان على تلبية متطلبات المستهلكين المتطورة.

وقال ديفيد هايغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة براند فايننس: "تحليلنا للعلامات التجارية التي حققت أعلى نسب نمو منذ عام 2020 يوضح أن شركات التكنولوجيا ليست الوحيدة التي تحقق نموًا مستدامًا في قيمة علاماتها التجارية. كما يعزز هذا التحليل رؤية مهمة أخرى على مستوى العالم ترتبط بالكيفية التي تقود عبرها العلامات التجارية الصينية مثل TikTok وPinduoduo وBYD المشهد، وتتمكن من خلق قيمة جديدة، وتحدي العلامات التجارية العالمية الراسخة. ومع استمرار الصين في تحسين استراتيجيات بناء علاماتها التجارية والتركيز على الجودة، نتوقع أن نشهد دخول المزيد من الشركات الصينية الأسواق العالمية بحلول عام 2025."

على الرغم من أن العلامات التجارية نمت بطرق مختلفة، إلا أن مساراتها خلال السنوات الخمس الماضية كانت بشكل عام طبيعية ومستقرة. واللافت أن أياً من العلامات التجارية العشر التي شهدت أكبر نمو في القيمة لا تنتمي إلى القطاع الذي أضاف أكبر قيمة منذ عام 2020: قطاع الإعلام، الذي نما بنسبة 125%، مما يعكس التحول الكبير في دور العلامات التجارية الإعلامية من كونها مجرد مصدر للأخبار إلى أدوات لا غنى عنها تُستخدم يومياً حول العالم.

زادت قيمة علامة جوجل التجارية بنسبة 24% لتصل إلى 413 مليار دولار. حيث عززت استثمارات الشركة المستمرة في الذكاء الاصطناعي سمعتها في مجال الابتكار وزادت من جاذبيتها وثقة المستهلكين بها، فيما حققت أمازون زيادة بنسبة 15% في قيمة علامتها التجارية لتصل إلى 356.4 مليار دولار، مع استمرارها في دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها المختلفة، بدءاً من التوصيات الشخصية وصولاً إلى تحسين الخدمات اللوجستية المتقدمة. أسهمت هذه الجهود في تعزيز سمعة أمازون كعلامة تركّز على العملاء، مما يدفع نموها المستدام.

وي تشات: العلامة الأقوى عالمياً للسنة الثانية على التوالي

وحافظت WeChat على مكانتها كأقوى علامة تجارية في العالم للسنة الثانية على التوالي، محققةً درجة 95.2 من أصل 100 في مؤشر قوة العلامة التجارية (BSI) وتصنيف AAA+ ، ويواصل النظام البيئي الشامل لـ"وي تشات، وقدرته على التكامل السلس في تعزيز مكانته كعلامة تجارية رائدة على مستوى العالم، كما حققت شركة إي آند (اتصالات سابقًا) نموًا مذهلاً في قيمة علامتها التجارية بلغ ثمانية أضعاف لتصل إلى 15.3 مليار دولار، وهو النمو النهائي لعملية إعادة هيكلة استمرت ثلاث سنوات، تهدف إلى نقل قيمة العلامة التجارية من اتصالات إلى إي آند كمنصة للنمو الدولي، فيما بلغ نمو قيمة العلامة التجارية بالمقارنة مع عام 2024 13% على أساس مكافئ، وحققت شركة إنفيديا نموًا عضويًا بنسبة 98%، مما يجعلها ثاني أسرع العلامات التجارية نمواً في القيمة لعام 2025.

نمو الاقتصاد العالمي وقيمة العلامات التجارية الكبرى

ومن المتوقع أن يظل نمو الاقتصاد العالمي راكدًا عند 2.8% في عام 2025، متماشياً مع عام 2024 وأقل من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 3.2%، وفقاً لتوقعات الأمم المتحدة. وفي المقابل، تزدهر قيمة العلامات التجارية الـ500 الأكثر قيمة في العالم، حيث ارتفعت قيمتها الإجمالية بنسبة 10% على أساس سنوي، من 8.6 تريليون دولار في عام 2024 إلى ما يقرب من 9.5 تريليون دولار في عام 2025.

وتتصدر آبل قائمة 193 علامة تجارية أمريكية ظهرت في التصنيف، حيث تسهم هذه العلامات التجارية مجتمعة بأكثر من نصف القيمة الإجمالية. تليها الصين وألمانيا كأكثر الدول قيمةً، حيث تضمان 69 و27 علامة تجارية على التوالي، بما يمثل 15% و6% من إجمالي قيمة العلامات التجارية. على مستوى القطاعات، يتصدر قطاع البنوك القائمة بـ79 علامة تجارية تساهم بنسبة 13%، يليه قطاع التجزئة بـ45 علامة تجارية بنسبة 11%. ويأتي قطاع الإعلام في المرتبة الثالثة بـ23 علامة تجارية تمثل 10%.

وأطلقت "براند فاينانس" تصنيف Global 500 ، بالشراكة مع شركة Infosys، التي تعد العلامة التجارية الأسرع نمواً في خدمات تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الخمس الماضية.

يذكر أن دولة الإمارات تشارك في أعمال الدورة الـ55 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، بوفد رفيع المستوى يضم أكثر من 100 شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، كما تشارك الدولة بجناح خاص في المنتدى للعام الثالث على التوالي.

وتحظى الدولة بمشاركة بارزة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، بما في ذلك العديد من الجلسات الرئيسة والاجتماعات الخاصة والفعاليات الأخرى، وتسعى الدولة من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز مكانتها كمركز للتعاون الدولي، ودفع مسارات التنمية المستدامة، وريادة الابتكار في قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا والطاقة والتجارة، والتزام الدولة الراسخ بالاستدامة.