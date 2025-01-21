«بي دبليو سي»: تفاؤل 90 % من التنفيذيين في الإمارات بالعام 2025

كشف الاستطلاع السنوي لشركة «بي دبليو سي» لانطباعات الرؤساء التنفيذيين، أن مستوى ثقة الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط بنمو الإيرادات، خلال العام 2025، يأتي ضمن أعلى المعدلات العالمية، كما أن هؤلاء الرؤساء في المنطقة على وعي كبير بالتغيرات الجذرية، التي نتجت بالأساس عن الذكاء الاصطناعي، والتحديات المناخية والمنافسة المحتدمة على مجالات جديدة للنمو، مع تلاشي الخطوط الفاصلة بين القطاعات، ويكشف الاستطلاع عن سعيهم إلى تحقيق توازن صعب بين اغتنام الفرص المهمة السانحة في السوق في وقتنا الحاضر، وبين تجديد وجه شركاتهم وإعدادها للغد. وسجل استطلاع هذا العام عدداً أكبر من الردود والمشاركات من منطقة الشرق الأوسط، مقارنة بالأعوام السابقة، إذ شهد مشاركة حوالي 300 رئيس تنفيذي.

الإمارات

أتت انطباعات الرؤساء التنفيذيين في الإمارات مشجعة عموماً، حيث قال 90 % إنهم واثقون من نمو الإيرادات العام الجاري، 60 % يتوقعون زيادة عدد الموظفين في غضون 12 شهراً، ويصنفون دولة الإمارات على أنها سابع أكثر الوجهات جذباً للاستثمار، ما يعزز مكانتها كطرف رئيسي في الاقتصاد العالمي، وأن 93 % تبنوا الذكاء الاصطناعي في الأشهر الاثني عشر الماضية، و63 % يخططون لإجراء عملية استحواذ واحدة على الأقل، خلال السنوات الثلاث المقبلة

مستوى الثقة

تكشف نتائج الاستطلاع الخاصة بالمنطقة عن ارتفاع مستوى الثقة في صفوف الرؤساء التنفيذيين بنمو إيرادات شركاتهم، لاسيما الرؤساء التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يشعرون بالتفاؤل بنمو الإيرادات، العام الجاري، 90 %، ويتوقع 61 % من الرؤساء التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً، زيادة عدد الموظفين هذا العام، مقارنة بنسبة 42 % فقط من نظرائهم العالميين، وبنسبة 55 % المسجلة، عام 2024، وعلى الرغم مما سبق، أشار ثلثهم 34 % إلى تخوفهم من نقص المهارات واعتباره مصدراً رئيسياً للقلق.

وقال هاني أشقر، الشريك الرئيسي في «بي دبليو سي» الشرق الأوسط: «يعكس شعور التفاؤل الذي يسود منطقة الشرق الأوسط، قدرة رائعة على التكيف والابتكار في مواجهة التحديات العالمية، إذ يتبنى الرؤساء التنفيذيون في المنطقة استراتيجيات جريئة لدفع عجلة النمو وتعزيز القدرة التنافسية والارتقاء بمستوى الاستدامة ودمج الذكاء الاصطناعي في شركاتهم».

إعادة الابتكار

بحسب التقرير، يرى الرؤساء التنفيذيون في منطقتنا أن هناك احتياجاً ظاهراً وملحاً للتجديد وإعادة الابتكار، إذ يعتقد 60 % منهم الآن أن أعمالهم لن يكتب لها الاستمرار، خلال السنوات العشر المقبلة أو أقل من ذلك، ما لم تعتمد قدراً كبيراً من استراتيجيات التكيف، وهي نسبة تزيد بشكل ملحوظ عن النسبة المسجلة العام الماضي، حيث أعرب حينذاك أقل من نصف الرؤساء التنفيذيين عن مخاوف مماثلة.

ويدرك الرؤساء التنفيذيون في الشرق الأوسط أن نماذج الأعمال التقليدية، تميل تدريجياً إلى عدم الاستدامة بوجه النقلات التحولية الناتجة بالأساس عن الذكاء الاصطناعي، وأزمة المناخ، والتقارب بين القطاعات.

وأشار 88 % منهم في دول المجلس إلى تبنيهم الذكاء الاصطناعي التوليدي، في الأشهر الاثني عشر الماضية، وهي نسبة تتجاوز المتوسطات العالمية، وتعكس مستوى أكبر من الثقة في الإمكانات، التي تتيحها هذه التكنولوجيا.

استثمارات المناخ

يعتقد 70 % من الرؤساء التنفيذيين في دول المجلس أيضاً أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيعزز الربحية في العام 2025. وفي ما يتعلق بالمناخ، باشر 79 % من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة، بضخ استثمارات تراعي المناخ، في السنوات الخمس الماضية. وعلى صعيد آخر، يدرك الرؤساء التنفيذيون أيضاً أن هناك منافسة حادة على إيجاد مجالات جديدة للنمو، في ظل تلاشي الخطوط الفاصلة بين القطاعات، حيث أشار 43 % من التنفيذيين في المنطقة إلى أنهم يتنافسون بالفعل في قطاعات أو مجالات جديدة، حيث استهدف 53 % بناء قاعدة عملاء جديدة، خلال السنوات الخمس الماضية، بينما يتوقع 72 % إبرام صفقة خارج نطاق المجال أو القطاع الذي يعملون فيه، خلال السنوات الثلاث المقبلة.