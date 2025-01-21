بيع المرحلة الأولى من مشروع الطي هيلز بالشارقة خلال ساعات

أعلنت عقارات الكويت وإيفا للفنادق والمنتجعات، عن بيع المرحلة الأولى بالكامل والتي تضم 375 فيلا وتاون هاوس من مشروع «الطي هيلز» في إمارة الشارقة، والتي من المقرر أن يتم تسليمها في الربع الأول من عام 2028.

جاء ذلك خلال الحفل الرسمي لإطلاق المشروع الخميس الماضي، بحضور طلال البحر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت، وخالد إسبيته، رئيس مجلس إدارة شركة إيفا للفنادق والمنتجعات، وعدد من الحضور.

وقال طلال البحر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت: «نعلن بكل فخر عن بيع المرحلة الأولى بالكامل خلال حفل الإطلاق، حيث شهد مشروع الطي هيلز إقبالاً كبيراً من المشترين، مما يعكس الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، ويؤكد متانة سوق العقار في الإمارات، وبروز الشارقة كوجهة مفضلة للمستثمرين بفضل بيئتها ومزاياها الجاذبة للاستثمار».