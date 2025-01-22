6500 قناة يشاهدها مسافرو طيران الإمارات في الأجواء

يوفر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز أكثر من 6500 قناة، كما يتم تحديث المحتوى الترفيهي على متن الطائرات كل شهر.

وتتيح طيران الإمارات لعملائها إنشاء قوائم تشغيل خاصة بهم على نظام الترفيه الجوي قبل رحلتهم، وذلك عبر تصفح قوائم الأفلام أو المسلسلات واختيارها مسبقاً عبر تطبيق طيران الإمارات، ومن ثم مزامنتها على متن الطائرة، ما يعزز تجربة السفر.

ويمكن للمسافرين على رحلات طيران الإمارات الوصول إلى أكبر مكتبة ترفيهية في الأجواء تضم أكثر من 2000 فيلم من أكبر إنتاجات هوليوود والأفلام المشهورة عالمياً، بما في ذلك تلك الحائزة جوائز الأوسكار لعام 2024، ومئات من المسلسلات التلفزيونية الكاملة، بما في ذلك أحدث العروض من منصات البث الرائدة والعلامات التجارية الإعلامية، مثل HBO Max وDiscovery+ وBBC وBloomberg Originals وشاهد، وأكثر من 200 فيلم ومسلسل وثائقي، وأكثر من 150 فيلماً ومسلسلاً عربياً، منها مجموعة من الأفلام الإماراتية، وأكثر من 300 فيلم ومسلسل من بوليوود وجنوب آسيا بـ13 لغة.

كما تضم روائع السينما العالمية 600 فيلم عالمي من أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، بأكثر من 50 لغة، إضافة إلى توفير «تعليقات توضيحية» لأكثر من 300 فيلم، مع وصف صوتي لأكثر من 140 فيلماً، لتسهيل المشاهدة لضعاف البصر.