«إن إم دي سي إينيرجي» الإماراتية تفتتح مركز تصنيع في السعودية

أعلنت «إن إم دي سي إينيرجي» الإماراتية عن تدشين مركز تصنيع متطور للتصنيع في المملكة العربية السعودية.

وقد تم تجهيز المركز بأحدث التقنيات في مجال الأتمتة والرقمنة، ويوفر المركز، الذي يمتد على مساحة 400 ألف متر مربع، ضمن «المنطقة الاقتصادية الخاصة في رأس الخير»، مجموعة من الخدمات المتعلقة بالتصنيع، والتي تشمل بناء المرافق والهياكل البحرية، وكذلك تصميم وتجميع وحدات معيارية «مسبقة الصنع» على اليابسة.

وسيشكل مركز التصنيع جزءاً من منظومة أوسع ضمن مجموعة صناعية بحرية تهدف إلى دعم وتعزيز قطاع الطاقة، حيث ستعمل «إن إم دي سي إينيرجي» على توفير مرافق إنتاجية آمنة، مع دمج أحدث التقنيات لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

وقال محمد حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة «إن إم دي سي إينيرجي»: إن افتتاح مشروع رأس الخير يمثل فصلاً جديداً من التعاون البناء في مجال الطاقة لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وسيعود بفوائد كبيرة وملموسة على البلدين الشقيقين.

ونحن فخورون بالدور البارز الذي ستقوم به شركتنا في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير الطاقة للصناعات ذات الأولوية، وتمكين الأعمال التجارية، وتطوير حلول فاعلة عبر سلسلة القيمة في مجال الطاقة.

ونتوقع توطيد هذا التعاون وإطلاق المزيد من المشاريع في مجالات حيوية ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني في البلدين، وتعزيز مكانتهما في صدارة التحول الإقليمي في مجال الطاقة.