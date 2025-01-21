الإمارات ومصر يعززان التعاون في مجال الطيران المدني

ناقش الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني المصري، ووفد من دولة الإمارات برئاسة محمد عبدالله السلامي، رئيس دائرة الطيران المدني بالفجيرة، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ومحمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، عدداً من الموضوعات المهمة، في مقدمتها الملاحة الجوية، وآليات تطوير البنية التحتية في قطاع المطارات، واستعراض المشروعات التنموية التي تتم في مجالات الطيران المدني المتعددة في دبي والفجيرة، وذلك في ضوء العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين مصر ودولة الإمارات.

وذكر بيان صادر عن وزارة الطيران المدني المصرية، أن اللقاء، الذي عقد أمس في القاهرة، يأتي في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة في مجال الطيران المدني.

وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على إمكانات تعزيز آفاق التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، خصوصاً مع مركز تدريب الملاحة الجوية في دبي، فضلاً عن تنظيم برامج تدريبية متخصصة عدة تعتمد على أحدث التقنيات العالمية.

وأكد محمد عبدالله السلامي، أهمية هذا اللقاء المثمر الذي يعكس قوة العلاقات الثنائية الوطيدة والممتدة التي تربط البلدين الشقيقين.

وأعرب عن تقديره للجهود المصرية في تطوير قطاع الطيران المدني، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز آفاق جديدة من التعاون مع مصر في مختلف القطاعات في ضوء الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، وتنفيذها مشروعات تنموية متكاملة عدة في مختلف الصعد.

من جانبه أكد الدكتور سامح الحفني، عمق العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات ومصر، مشيراً إلى أن وزارة الطيران المدني تعمل وفق استراتيجية متكاملة ترتكز أهدافها على تحسين البنية التحتية، وتعزيز الابتكار التكنولوجي ومحاور الاستدامة في مختلف الأنشطة.