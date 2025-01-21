غرفة عجمان تبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري مع غينيا

بحثت غرفة تجارة وصناعة عجمان آفاق التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة البينية وفرص الاستثمار المتاحة مع جمهورية غينيا، خصوصاً في قطاعات البنية التحتية والخدمات، الزراعة، التعليم، الصحة، السياحة، البناء والتشييد، القطاع العقاري.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سالم السويدي مدير عام الغرفة مع سيكو شريفكي كامارا سفير فوق العادة والمفوض لجمهورية غينيا لدى الدولة في مقر الغرفة.

وأكد السويدي حرص غرفة عجمان على تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية مع غينيا لخدمة المصالح المشتركة.. وقدم شرحاً حول أبرز الفرص الاستثمارية في عجمان والقطاعات الواعدة مثل التعليم، الصحة، السياحة، الصناعة، البناء والتشييد، القطاع العقاري مؤكداً التزام حكومة عجمان بتوفير خدمات نوعية وبنية تحتية متطورة تعزز من سهولة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات.

واستعرض اللقاء أجندة المعارض السنوية في عجمان ودعوة الجانب الغيني للمشاركة فيها وعلى رأسها معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب ومعرض عجمان للاستثمار العقاري.

واستعرض سيكو شريفكي كامارا فرص الاستثمار المباشر في غينيا بقطاعات البناء والبنية التحتية والخدمات، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع المستثمرين الإماراتيين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم الشراكات طويلة الأمد واهتمام غينيا بالاستفادة من الخبرات الإماراتية الرائدة في تنفيذ المشاريع الكبرى وتحقيق التنمية المستدامة.