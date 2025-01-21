«أسنتيوم» تستحوذ على «فرتوزون» بهدف التوسع إقليمياً

أعلنت شركة فرتوزون، مقدم الخدمات الرائد في الإمارات لحلول تأسيس الشركات وخدمات الشركات والاستشارات الضريبية، عن الاستحواذ عليها من قبل أسنتيوم، وهي منصة عالمية لخدمات الأعمال مقرها سنغافورة تدعم أكثر من 20.000 عميل نشط في 25 مدينة و9 أسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويعزز الاستحواذ الاستراتيجي - الذي يشمل الشركات الشقيقة لـفرتوزون Taxready.ae ونيكست جنيريشن إكويتي ومكتبي - ريادة فيرتوزون في مجال الأعمال في الإمارات ويمكن أسنتيوم من تأسيس حضور قوي في الدولة والاستفادة من الأسواق الناشئة في دول التعاون.

ومع وصول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 30.6 مليار دولار عام 2023، واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط ليصل إلى 3.9% في 2025، فإن عملية الاستحواذ تتماشى مع الرؤية الموحدة لكل من فرتوزون وأسنتيوم للاستفادة من هذه الفرصة وتعزيز وجودهما في الأسواق سريعة النمو في المنطقة وخارجها.

تمكين الشركات

وقال نيل بيتش، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة فرتوزون: «تجسد أسنتيوم القيم الأساسية التي حافظت عليها فرتوزون على مر السنين - تمكين الشركات وتقديم حلول تركز على العملاء، والابتكار التحويلي، والتميز في الخدمة. ومن خلال الجمع بين ريادة أعمالها وخبراتنا في السوق المحلية، ونثق بأن هذا التطور الواعد سيحقق قيمة كبيرة لعملائنا وشركائنا والمجتمعات التي نخدمها».

وقال لينارد يونغ، المدير المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أسنتيوم: «يسرنا التوسع في دول التعاون من خلال الاستحواذ على فيرتوزون ونرحب بهم في مجموعة أسنتيوم. وتعزز خبراتهم والتزامهم بالتميز مؤسستنا وتدفعنا نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. كما إن حضور فيرتوزون القوي في الشرق الأوسط يكمل قدراتنا الحالية ونتطلع معاً إلى تحقيق إنجازات جديدة وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا العالميين.»

وبدعم من شركة هيل هاوس للاستثمار، وهي شركة أسهم خاصة آسيوية تدير أصولاً بقيمة 100 مليار دولارًا، سوف تضخ أسنتيوم رأس المال في فيرتوزون، مما سيمكن الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها من توسيع نطاق خدماتها المؤسسية وتعزيز حضورها ومواردها المحلية والعمل كنقطة انطلاق لتوسع أسنتيوم من منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى الشرق الأوسط.

وقال جورج حجيج، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيرتوزون: «نحن متحمسون للانضمام إلى عائلة أسنتيوم حيث ستعزز قيمنا ورؤيتنا المشتركة المضي قدماً نحو تحقيق المزيد من النجاح والريادة. كما إن هناك فرص واعدة لشركة فيرتوزون داخل أسنتيوم، خاصةً في توسيع نطاق عملنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.»