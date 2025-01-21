الإمارات الثالثة عالمياً في مؤشر «إيدلمان» للثقة بالحكومات

حلت الإمارات في المركز الثالث عالميا على مؤشر إيدلمان لثقة المواطنين بالحكومة لعام 2025.

ويعد الإنجاز استمرارا لتفوق الإمارات في مؤشرات الكفاءة الحكومية، حيث يعكس التقرير الأداء الإيجابي للدولة في تلبية تطلعات مواطنيها وتعزيز التنمية المستدامة حيث يعكس الأداء الإماراتي قوة العلاقة بين المجتمع والحكومة مع تعزيز الشفافية وثقة المواطنين في القطاعات الاقتصادية والإعلامية.

وفي التصنيف العام حلت الإمارات في المركز الرابع محققة الإمارات 72 نقطة على المؤشر العام، متفوقة على دول مثل ماليزيا وهولندا وكندا وإيطاليا والسويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وجاءت الصين في المركز الأول تليها إندونيسيا ثم الهند، ويعزى ذلك إلى الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وتوفير خدمات حكومية متطورة. كمت ساهمت السياسات الاقتصادية المتنوعة والمستدامة في تعزيز الثقة بالمؤسسات التجارية، حيث أشاد المواطنون بدور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية.