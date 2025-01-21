«المشرق» يعين رئيساً عالمياً لخدمات المعاملات المصرفية

أعلن «المشرق»، عن تعيين فيفيك باترا، رئيساً عالمياً جديداً لخدمات المعاملات المصرفية. وسيتولى فيفيك من خلال منصبه، المسؤولية الكاملة عن الخدمات المصرفية للمعاملات عبر مجموعة المشرق، حيث سيضطلع بقيادة استراتيجيات مبتكرة لتعزيز مكانة هذه الخدمات كحجر أساس للرؤية الشاملة لمجموعة المشرق لتحقيق النمو والريادة في السوق.

ويتمتع فيفيك بخبرة كبيرة جمعها من خلال توليه مناصب عليا في العديد من مجالات القطاع المصرفي، بما في ذلك رئيس الخدمات المصرفية للمعاملات العالمية في آسيا لميتسوبيشي يو اف جيه المالية القابضة (MUFG)، ورئيس المبيعات العالمية لبنك DBS. كما سبق له أن عمل مستشاراً أول لدى مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG).

وقال جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق: «نحن سعداء جداً بانضمام فيفيك إلى المشرق مع استهلالنا عام 2025 بتفاؤل وثقة في تحقيق عام ناجح آخر. وتعد الخدمات المصرفية للمعاملات العالمية جزءاً أساسياً في عروضنا، حيث إنها تتشابك مع عدد كبير من عملياتنا».

وسيركز فيفيك في منصبه الجديد، على تسويق القدرات التي يقدمها المشرق عبر منصة NEO CORP الجديدة، والتي تغطي إدارة النقد، والتحصيلات، والتجارة المستندية، وتمويل سلسلة التوريد، فضلاً عن تطوير الأعمال بشكل أكبر في جميع الأسواق العالمية. كما سيقود فيفيك جهود الترويج للخدمات المصرفية الرقمية الجديدة ومنظومات الصناعة، والاستفادة من القدرات الرقمية الرائدة في السوق لمجموعة تقنيات المشرق الجديدة.

وقال طارق النحاس، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية في المشرق: «يسعدنا جداً أن نرحب بفيفيك في المشرق، ونتطلع قدماً إلى رؤية التأثير الذي سيتركه على عمليات الخدمات المصرفية للمعاملات العالمية. وأنا على ثقة تامة بأن الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها فيفيك ستمكنه من تولي زمام الأمور بشكل ممتاز في هذا القطاع المهم في مجموعتنا، وأتمنى له كل التوفيق في مسيرته المهنية مع المشرق».

من جانبه، قال فيفيك باترا: «يشرفني الانضمام إلى المشرق والعمل مع بعض أكثر المهنيين احتراماً ومكانة في القطاع المصرفي، لا سيما في هذه الأوقات التي تزخر بالفرص. وأنا أرى إمكانات هائلة في قطاع الخدمات المصرفية للمعاملات العالمية خلال السنوات المقبلة في العديد من الأسواق التي يعمل فيها المشرق».