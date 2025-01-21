دبي تقدم باقة تجارب حصرية ضمن الاحتفالات برأس السنة الصينية

تستعد دبي لتقديم برنامج حافل بالأنشطة والفعاليات والعروض المميزة بمناسبة رأس السنة الصينية، وذلك من 24 يناير وحتى 2 فبراير، حيث تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مجموعة من الفعاليات الحصرية داخل مراكز التسوق، والسحوبات والجوائز الكبرى، وعروض التجزئة التي لا تقبل المنافسة، والأنشطة الممتعة للعائلات في مناطق الجذب الشهيرة، وتجارب المأكولات الشهية، والفعاليات الترفيهية الآسرة، وباقات الفنادق الحصرية، وغيرها الكثير.

وتندرج احتفالات رأس السنة الصينية ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، والذي يتضمن العديد من المهرجانات والمناسبات والفعاليات التي تقام على مدار العام، ويتم خلالها تقديم الكثير من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، إلى جانب العروض الترويجية والسحوبات والجوائز المميزة، وذلك للمساهمة في تنشيط الأسواق وإتاحة المجال أمام سكان وزوار دبي للاستمتاع بأوقاتهم.

التنوع الثقافي

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تشكل احتفالات رأس السنة الصينية في دبي وقتاً مميزاً من العام، حيث تعتبر مناسبة يمكن من خلالها عيش أجواء ممتعة والاطلاع على العادات والتقاليد الصينية العريقة، وهو ما يعكس التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي، التي تحضن حوالي 200 جنسية. وتقدم دبي خلال أسبوع كامل تجارب لا تنسى في مجالات الترفيه، والضيافة، وفنون الطهي والمأكولات، والتسوق بما يعزز من مكانة دبي وجهة مفضلة للزيارة تتيح للضيوف الفرصة للاستمتاع بفنون وثقافات وتجارب استثنائية. إلى جانب توثيق وتوطيد العلاقات بين شرائح المجتمع».

مراكز التسوق

وكشفت مراكز التسوق في أنحاء دبي عن برنامج حافل بالفعاليات المناسبة للعائلات، والأنشطة الممتعة، والتخفيضات الحصرية، مما يساعد سكان المدينة وزوارها على الاستمتاع باحتفالات رأس السنة الصينية. حيث يدعو مول الإمارات المتسوقين للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة مع مجموعة من المكافآت والميزات الاستثنائية من 20 يناير وحتى 15 فبراير، بما في ذلك فرص الفوز بجوائز يومية عند إنفاق 1000 يوان صيني (500 درهم) أو أكثر، وتخفيضات تصل إلى 5 بالمئة عند الدفع باستخدام +Alipay، أو WeChat Pay، أو UnionPay أو American Express، وأسعار صرف حصرية لمستخدمي Alipay وWeChat Pay، إلى جانب 10 أضعاف نقاط شير مع كل عملية شراء.

ويستضيف سوق التنين عروضاً ثقافية مجانية، وفعاليات ترفيهية تحمل الطابع الصيني من 31 يناير وحتى 2 فبراير، والتي ستسعد الأصدقاء والعائلات باحتفالات لا تنسى.

جوائز كبرى

تقدم السحوبات والعروض الترويجية المذهلة في رأس السنة الصينية فرصاً رائعة للفوز بجوائز فاخرة وسيارات جديدة عند التسوق داخل أشهر مراكز التسوق على مستوى المدينة حتى 2 فبراير. وسيحصل 20 شخصاً من سعداء الحظ على فرصة الفوز بجزء من جوائز بقيمة 50000 درهم عند إنفاق 200 درهم فقط في مراكز التسوق المشاركة، بما في ذلك مركز بوابة الخيل المجتمعي، وأرابيان سنتر، وباي أفينيو، ودبي فستيفال بلازا، وتايمز سكوير سنتر. ويمكن للمتسوقين في ابن بطوطة مول الحصول على فرصة الفوز بسيارة نيسان باترول جديدة كلياً عند إنفاق 150 درهماً.

كما يقدم ميركاتو مول وتاون سنتر جميرا للمتسوقين الذين يقومون بتنزيل تطبيق بريفيلدج بلس، فرصة مذهلة للفوز بالجائزة الكبرى وهي عبارة عن سيارة جيتور 2025. ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون 250 درهماً في دبي هيلز مول الدخول في سحب للفوز بسيارة بي إم دبليو الفئة الثامنة الأنيقة أو جوائز نقدية.

ويقدم وافي سيتي فرصة استثنائية للفوز بجوائز يومية من ساعات ريفولي الفاخرة، وهدايا أسبوعية من يونيون جلاشوت، ومجموعة ساعات لونجين الرائعة، وقسائم ريفولي بقيمة 300 درهم يمكن الاستفادة منها عند شراء ساعات مختارة.

تجارب حصرية

وتقدم متاجر التجزئة تخفيضات لا تقبل المنافسة، إلى جانب عروض تسوق حصرية لفترة محدودة احتفالاً بالسنة الصينية الجديدة، ويشمل ذلك الأزياء، ومنتجات التجميل، والأجهزة الإلكترونية في مراكز ووجهات التسوق الرائدة على مستوى المدينة.

وسيستفيد المتسوقون من التخفيضات على علامات تجارية رائدة مثل بلومنغديلز، وغاليري لافاييت، وهارفي نيكولز، وكيلز، وكيكو ميلانو، وليفل شو ديستركت، وبريما جولد، وسواروفسكي، وذات كونسبت ستور، وزين للألماس، وغيرها الكثير. ويمكن للمتسوقين اغتنام الفرصة للحصول على هدايا لأحبائهم. وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة في الأيام المقبلة.

المعالم السياحية

وتستعد المعالم السياحية الشهيرة في دبي لإبهار الجميع بأجواء احتفالية مذهلة، حيث تقدم تجارب لا تنسى للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة.

وتوفر القرية العالمية الفرصة للعائلات والأصدقاء للاستمتاع بالثقافة الصينية النابضة بالحياة، وتجارب التسوق الأصيلة في الجناح الصيني بالقرية، بالإضافة إلى فرصة تناول الطعام اللذيذ في السوق العائم الشهير وفي جميع أنحاء القرية العالمية، والفعاليات الترفيهية المذهلة التي تشمل عروض الليزر والنار اليومية، وبحيرة التنين الجديدة، وعروض الألعاب النارية المذهلة أيام 24 و25 و31 يناير، و1 فبراير في تمام الساعة 9 مساءً.

وتضيء الواجهة الشهيرة لفندق جميرا برج العرب برسوم متحركة حصرية ذات طابع خاص من 28 وحتى 30 يناير، كما يسلط موشنجيت دبي الضوء على عالم كونغ فو باندا الرائع، حيث يمكن للزوار خوض تحدي «المحارب الأحمر»، والانضمام إلى «موكب رقصة التنين»، واستكشاف الأجواء النابضة بالحياة المليئة بالأنشطة للأطفال، ومعالم الجذب ذات الطابع الخاص، والألعاب المذهلة، والعروض الحصرية، والأنشطة الثقافية الاحتفالية، وعرض أكاديمية الكونغ فو التفاعلي الذي يقوده «بو»، وفرص لقاء وتحية الشخصيات المحبوبة، والمأكولات الصينية الأصيلة في مطعم «مستر بينغز نودلز». ويستقبل عالم آية الأصدقاء والعائلات مع تخفيضات خاصة بنسبة 25 بالمئة.

المأكولات والمشروبات

وتقدم أفضل مطاعم دبي تجربة تناول طعام استثنائية للأصدقاء والعائلات في رأس السنة الصينية الجديدة، مع قوائم طعام مختارة ووجبات احتفالية تجسد الجوهر الحقيقي لهذه المناسبة المميزة من 28 يناير وحتى 12 فبراير. ويمكن لعشاق الطعام الاختيار من بين مطعم تانج تاون في دبي مول فاونتن فيوز، ومطعم هاكاسان دبي الحائز على نجمة ميشلان في فندق أتلانتس النخلة، ومطعم ديمون داك للشيف ألفين ليونج في بانيان تري، ومطعم تينجارا في فندق بارك ريجيس كريس كين دبي، ومطعم إكس يو في فندق كمبينسكي مول الإمارات، ومطعم لوكال ووترفرونت في فندق دبي ووترفرونت، ومطعم إيه أو سي إنترناشيونال بوفيه في فندق سوفيتيل دبي جميرا بيتش، ومطعم بلو جايد الآسيوي الحائز على جوائز في فندق ريتز كارلتون دبي، ومطعم فاين بيزنس باي في فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت بمنطقة الخليج التجاري، ومطعم توشي الآسيوي المميز في فندق جراند ميلينيوم دبي، ومطعم جاردينيا براسيري في فندق جراند كوزموبيليتان، ومطعم الدانة في فندق ميلينيوم بلازا داون تاون، بالإضافة إلى مطعمي سوميبيا، وتشاينا كلوب آند يوم في فندق راديسون بلو ديرة خور دبي، ومطعم هاوكربوي في أبراج بحيرة جميرا.

فعاليات الترفيه الحي

وتقدم أوركسترا الفردوس الحفل الموسيقي «ليالي الفردوس – الاحتفال بالعام القمري الجديد» في ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي يوم 26 يناير، حيث يقوم مجموعة من الموسيقيين الموهوبين يمثلون 24 جنسية، بتقديم تجربة موسيقية مذهلة مستوحاة من التقاليد الغنية تجمع بين الروائع الكلاسيكية الشهيرة والألحان الاحتفالية. ويبلغ سعر التذكرة 120 درهماً وهي متاحة للشراء على تيكت ماستر.

الإقامة الفندقية

وتساعد عروض وباقات الفنادق في دبي الأصدقاء والعائلات على تحويل احتفالات رأس السنة الصينية إلى عطلة رائعة في المدينة، حيث تقدم الفنادق الأكثر شهرة على مستوى المدينة باقات احتفالية مصممة لجعل تجربة الاحتفال برأس السنة الصينية مناسبة لا يمكن تفويتها للجميع. وتتوفر العروض الخاصة في فنادق إم دي – باي جيوان، وذا لانا – دورشستر كوليكشن، وإدج كريك سايد، ومنتجع الحبتور جراند أوتوغراف كوليكشن، وإنتركونتيننتال ريزيدنسز دبي بيزنس باي، مما يتيح للجميع الاستمتاع بعطلة استثنائية.