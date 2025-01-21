سكاي لينكس كابيتال تحصل على ترخيص من «هيئة الأوراق المالية»

حصلت مجموعة سكاي لينكس كابيتال العالمية على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) في الإمارات في خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التزام الشركة بتقديم خدمات مالية مبتكرة، مع ضمان الامتثال التام لأعلى المعايير التنظيمية، وتوفير بيئة تداول مبتكرة وتجربة عملاء استثنائية.

وقال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي لينكس كابيتال: «بفضل جهودنا، الحصول على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع، حيث يجسد هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بالتميز والشفافية في أسواق المال العالمية، ويؤكد في الوقت ذاته حرصنا المستمر على تقديم خدمات ذات جودة عالمية». وتابع بقوله: «يمثل حصولنا على ترخيص الفئة الخامسة (الترتيبات والمشورة) من هيئة الأوراق المالية والسلع إنجازاً يتجاوز كونه مجرد موافقة تنظيمية؛ فهو يعكس التزامنا بالنزاهة والامتثال، ويؤكد قدرتنا على بناء الثقة في قطاع مالي يشهد تطوراً مستمراً».

قيمة مضافة

وبحصولها على ترخيص الفئة الخامسة من هيئة الأوراق المالية والسلع، تستعد سكاي لينكس كابيتال لتقديم قيمة مضافة أكبر لعملائها، إلى جانب تعزيز قدرتها على توسيع نطاق خدماتها المالية وتطوير ترتيباتها لدعم مسيرة الابتكار والنمو، وبهذا الإنجاز، تؤكد سكاي لينكس كابيتال؛ قدرتها على تلبية جميع المتطلبات التنظيمية، بالإضافة إلى حرصها على تقديم خدمات تتوافق مع أعلى معايير النزاهة والامتثال.

معايير صارمة

وأضاف تقي الدين: «بذلنا جهوداً كبيرة للامتثال للمعايير الصارمة التي حددتها هيئة الأوراق المالية والسلع، مما ساعد في تعزيز قدرتنا على تقديم تجربة استثنائية للمتداولين الأفراد والشركات والمؤسسيين، سواء على الصعيد المحلي أم العالمي. وبينما نحتفل بهذا الإنجاز، نؤكد التزامنا المستمر بتقديم شروط تداول مميزة، وحلول مبتكرة، وتجارب عملاء استثنائية. وبالطبع، نقدر ونثمن الدعم المستمر من المعنيين والشركاء والعملاء، الذين يلهموننا لتجاوز التوقعات وفتح آفاق جديدة».

وأشار إلى أن «سكاي لينكس كابيتال تستعد لتصدر مشهد التداول والاستثمار، وفتح آفاق وفرص جديدة».

وبحصولها على هذا الترخيص، تواصل شركة سكاي لينكس كابيتال التزامها بتوفير حلول مالية متطورة وفتح آفاق جديدة للمتداولين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم. ويعد هذا الإنجاز نقطة تحول استراتيجية سوف ترسخ مكانة سكاي لينكس كابيتال شركة رائدة في صياغة مستقبل التداول والاستثمار، مع التركيز على تعزيز النمو وخلق فرص واعدة.