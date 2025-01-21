دناتا للتموين والتجزئة تبدأ تنفيذ توسّعة كبرى لمنشأتها في مطار ملبورن لدعم خطط النمو

بدأت شركة دناتا للتموين والتجزئة في تنفيذ توسعة كبرى لمنشأتها المتطورة في مطار ملبورن، بقيمة استثمارية تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي، لتعزيز قدراتها على تلبية الاحتياجات المتطورة لقاعدة عملائها المتنامية من خلال حلول مبتكرة للتموين والتجزئة، وبما يرسّخ مكانتها كشركة رائدة في مجال تقديم تموين الطائرات في أستراليا.

ومن المقرر أن يضيف المشروع 5700 متر مربع إلى منشأة دناتا الحالية، لترفع إجمالي مساحتها إلى أكثر من 16 ألف متر مربع، ما يجعله أكبر مركز لتموين الطائرات في فيكتوريا، وقدرة إنتاج تصل إلى 25 مليون وجبة سنوياً، وقد بدأت أعمال البناء بالفعل، ومن المقرر أن تدخل المنطقة المبنية حديثاً مرحلة التشغيل في شهر سبتمبر (أيلول) 2026.

وتقدم دناتا خدماتها حالياً في ملبورن إلى 20 ناقلة جوية بفريق مكون من 1000 موظف، ما يساهم في تقديم تجربة طعام متميزة على متن أكثر من 60 ألف رحلة سنوياً.

وقال هيرانجان ألويسيوس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة دناتا للتموين والتجزئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: "يشكل هذا التوسع الكبير لمنشأتنا في ملبورن خطوة مهمة في رحلة نمونا المستمرة، مما يمكننا من تلبية الطلب المتزايد على خدماتنا عالية الجودة، كما سيساهم في جهودنا لدعم الاقتصاد والمجتمعات المحلية من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو في القطاعات المرتبطة، وسنواصل الاستثمار في فريقنا والبنية الأساسية والمعدات لتقديم وجبات وعروض تجزئة متميزة".

وقال جاي ماكديرموت، رئيس قسم النقل الأرضي والعقارات والتجزئة في مطار ملبورن: "يعد هذا التطور إنجازًا مهمًا في الشراكة طويلة الأمد بين دناتا ومطار ملبورن. وسيعمل هذا المشروع، وتفاعله مع عمليات المطار، على تبسيط طرق عمل دناتا هنا في مطار ملبورن، وسيضمن نمو دناتا مع نمو مطار ملبورن.

جاي ماكديرموت، رئيس النقل الأرضي والعقارات والتجزئة في مطار ملبورن، قال: "يمثل هذا المشروع إنجازاً مهماً في الشراكة طويلة الأمد بين دناتا ومطار ملبورن، وسيعمل هذا المشروع، من خلال تكامله مع عمليات المطار، على تبسيط أساليب عمل دناتا في مطار ملبورن، وضمان مواكبة دناتا لنمو مطار ملبورن، حيث سيساهم في تمكين دناتا من استيعاب عملاء جدد ودعم النمو طويل الأجل للناقلات الجوية الحالية، لا سيما مع بدء مطار ملبورن في خططه التوسعية لبناء مدرج ثالث".

ويعكس توسع دناتا في ملبورن التزامها المستمر بتعزيز حضورها وخدماتها في أستراليا، ومن المتوقع أن يؤدي استثمار الشركة المخطط له بقيمة 80 مليون دولار أسترالي في البنية التحتية إلى توفير أكثر من 300 وظيفة مباشرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل غير مباشرة من خلال شراكاتها مع الموردين المحليين. وخلال عام 2024 فقط، استثمرت دناتا أكثر من 200 مليون دولار أسترالي في منتجات تم الحصول عليها من الموردين المحليين في أستراليا.

وتقدم دناتا حالياً خدمات التموين والتجزئة في أستراليا لأكثر من 40 ناقلة جوية في 9 مطارات، وذلك عبر فريق يضم أكثر من 4 آلاف متخصص في مجال الضيافة. وخلال السنة المالية 2023-2024، وفرت فرق دناتا للتموين والتجزئة أكثر من 50 مليون وجبة على متن أكثر من 300 ألف رحلة جوية في أستراليا.

ويُعد قسم التموين والتجزئة في دناتا واحداً من أبرز مقدمي خدمات الضيافة على متن الطائرات على مستوى العالم، وخلال النصف الأول من السنة المالية 2024-2025، أنتجت فرق دناتا الموجهة لخدمة العملاء أكثر من 50 مليون وجبة، وقدمت خدمات كاملة للناقلات العادية والاقتصادية، ورحلات شركات الطيران الخاصة من أكثر من 60 موقعاً في مختلف أنحاء العالم.