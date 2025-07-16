مذكرة تفاهم بين «الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» وجمعية أصدقاء البيئة

وقعت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ممثلة في دائرة التخطيط والتطوير - تراخيص، مذكرة تفاهم مع جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية. وقع المذكرة من طرف المؤسسة المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير «تراخيص»، بينما وقعها من طرف الجمعية الدكتور إبراهيم علي محمد، رئيس جمعية أصدقاء البيئة في المقر الرئيسي للمؤسسة بدبي، بحضور أسماء بنت مانع العتيبة، الرئيس التنفيذي لمركز الرواد لتوجيه أصحاب العمل.

وأكد المهندس عبدالله بالهول أن مبادرات وبرامج المؤسسة البيئية تواكب توجهاتها الاقتصادية، ويأتي اهتمام المؤسسة بهذا الجانب في إطار جهودها لتبني وتنفيذ المبادرات والمشاريع الخاصة باستراتيجية جودة الحياة حتى 2033، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.