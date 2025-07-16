الشركات المساهمة في الإمارات الأكثر سخاء في المكافآت والرواتب

أظهرت إحصائية حديثة أن 94 إدارياً من كبار التنفيذيين في شركات مختلفة من الشركات الإماراتية المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي حصلوا على أعلى الرواتب والمكافآت خلال عام 2024.

وبحسب الرصد الذي أجرته منصة «أرقام» لرواتب ومكافآت كبار التنفيذيين المفصح عنها في تقارير الحوكمة الصادرة من الشركات المدرجة في كلٍ من السوقين الماليين دبي وأبوظبي، فقد أظهرت قائمة التنفيذيين الأعلى دخلاً في الشركات المدرجة بأسواق الإمارات أن محمد علي راشد العبار، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية، حصل على رواتب وبدلات ومكافآت بقيمة 48 مليون درهم، تتضمن مكافأة قدرها 36 مليون درهم، كما يحق له الحصول على نفقات السفر المتعلقة بالأعمال والمصروفات اللوجستية.

يليه الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات &e حاتم محمد دويدار، بحصوله على رواتب وبدلات، ومكافآت تشجيعية، وحوافز طويلة الأجل عن الفترة من 2022- 2024، بمقدار 19.97 مليون درهم خلال عام 2024، وجاء في المرتبة الثالثة الرئيس التنفيذي هناء الرستماني لبنك أبوظبي الأول، التي تتقاضى رواتب وبدلات ومكافآت بـ 16.84 مليون درهم عن عام 2024.

كما جاء في المرتبة الرابعة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب جاسم حسين ثابت لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة الذي تقاضى رواتب وبدلات ومزايا أخرى بقيمة 14.74 مليون درهم خلال عام 2024، تبعه في المرتبة الخامسة خالد جاسم بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين لشركة دبي للاستثمار بحصوله على مجموع الرواتب والبدلات ومكافآت بـ 13.34 مليون درهم خلال عام 2024.

كبار التنفيذيين الأعلى من حيث الرواتب والمكافآت في الشركات المساهمة الإماراتية خلال عام 2024– (مليون درهم)

الشركة اسم / التنفيذي 2023 2024 المنصب (ملاحظات)

1- إعمار العقارية محمد العبار 62.44 48.00 عضو مجلس الإدارة المنتدب (رواتب وبدلات ومكافآت قدرها 36 مليون درهم، كما يحق له الحصول على نفقات السفر المتعلقة بالأعمال والمصروفات اللوجستية).

2- مجموعة اتصالات &e حاتم محمد دويدار 15.37 19.97 الرئيس التنفيذي للمجموعة (رواتب وبدلات، ومكافآت تشجيعية بـ 11.36 مليون درهم، وحوافز طويلة الأجل بـ 3.09 ملايين درهم عن الفترة من 2022- 2024).

3- أبوظبي الأول هناء الرستماني 14.67 16.84 الرئيس التنفيذي (رواتب وبدلات ومكافآت).

4- أبوظبي الوطنية للطاقة جاسم حسين ثابت 9.42 14.74 الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب (رواتب وبدلات ومزايا أخرى بـ 10.6 ملايين درهم تشمل مكافأة أداء متغيرة، دفعة جزئية وفقاً لخطة الحوافز طويلة الأجل، وبدل اللياقة البدنية، وبدل السفر).

5- دبي للاستثمار خالد جاسم بن كلبان 12.17 13.34 نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين (مجموع الرواتب والبدلات والمكافآت العام 2023 البالغة 8.25 ملايين درهم تم دفعها في العام 2024).

6- إعمار العقارية أميت جاين 8.57 12.28 الرئيس التنفيذي للمجموعة (رواتب وبدلات ومكافآت، بالإضافة إلى الأسهم الوهمية البالغة 533,778 سهماً عن العام 2024 ضمن خطة الحوافز طويلة الأجل لموظفين مختارين في المجموعة).

7- الدار العقارية طلال الذيابي 13.58 12.23 الرئيس التنفيذي للمجموعة (رواتب وبدلات ومكافآت، بالإضافة إلى خطة الحوافز طويلة الأجل التي تعطى لبعض الموظفين بمقدار 1.41 مليون سهم).

8- إن إم دي سي جروب ياسر نصر زغلول 11.06 11.53 الرئيس التنفيذي للمجموعة (رواتب وبدلات ومكافآت عام 2023 تم دفعها في عام 2024)

9- مجموعة اتصالات &e مسعود م. شريف محمود 9.38 10.80 الرئيس التنفيذي &e الإمارات (رواتب سنوية وبدلات وبدلات أخرى ومكافآت تشجيعية بـ 6.24 ملايين درهم، وحوافز طويلة الأجل بـ 1.20 مليون درهم عن الفترة من 2022- 2024).

10- الاتحاد العقارية عامر عبدالعزيز حسين خانصاحب -- 10.00 الرئيس التنفيذي (مجموعة المكافآت المدفوعة للعام 2024 بدون رواتب وبدلات). تم تعيينه رئيساً تنفيذياً 14 مايو 2024.

11- الاتصالات المتكاملة دو فهد الحساوي 8.93 8.87 الرئيس التنفيذي (رواتب وبدلات ومكافآت، ومجموع الأتعاب الإضافية المتغيرة المستندة إلى الأداء المدفوعة لعام 2024 بقيمة 5 ملايين درهم).

12- مجموعة اتصالات &e كريم بنيس 7.64 8.21 الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة (رواتب سنوية وبدلات وبدلات أخرى ومكافآت تشجيعية بـ 4.56 ملايين درهم، وحوافز طويلة الأجل بـ 515 ألف درهم عن الفترة من 2022-2024).

13- أبوظبي الوطنية للطاقة فرانكو بولو 4.75 8.18 الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال النفط والغاز (رواتب وبدلات ومزايا أخرى بـ 5.72 ملايين درهم، تشمل مكافأة أداء متغيرة، دفعة جزئية وفقاً لخطة الحوافز طويلة الأجل، وبدل اللياقة البدنية، وبدل السفر).

14- مجموعة اتصالات &e خليفة الشامسي 7.36 7.85 الرئيس التنفيذي لـ &e الحياة (رواتب سنوية وبدلات وبدلات أخرى ومكافآت تشجيعية بـ 4.09 ملايين درهم، وحوافز طويلة الأجل بـ 572 ألف درهم، الفترة من 2022-2024).

15- مجموعة اتصالات e& هاريسون لانج 5.50 7.71 الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية للمجموعة (رواتب سنوية وبدلات وبدلات أخرى ومكافآت تشجيعية بـ 3.41 ملايين درهم).

16- مجموعة اتصالات &e عبيد بوكشة 7.41 7.66 الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة (رواتب سنوية وبدلات وبدلات أخرى ومكافآت تشجيعية بـ 4.13 ملايين درهم، وحوافز طويلة الأجل بـ 515 ألف درهم عن الفترة من 2022-2024).

17- فيرتيغلوب هارون رحمة الله 6.60 7.35 رئيس العمليات التنفيذي (رواتب وبدلات ومكافآت، ومكافآت نقدية عينية أخرى أو مستحقة مستقبلاً بـ 3.45 ملايين درهم).

18- العربية للطيران عادل عبدالله العلي 7.20 7.20 الرئيس التنفيذي للمجموعة (رواتب وبدلات عن 2024، كما تحصل على مكافآت عن العام 2023 عبارة عن نسبة 2% من صافي الربح).

19 - مجموعة موانئ أبوظبي محمد جمعة الشامسي 7.75 7.10 الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة (رواتب وبدلات ومكافآت لعام 2024 بقيمة 3.5 ملايين درهم).

20 - أبوظبي الوطنية للطاقة عمر الهاشمي 4.38 7 الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال النقل والتوزيع (رواتب وبدلات ومزايا أخرى بـ 4.68 ملايين درهم، تشمل مكافأة أداء متغيرة، دفعة جزئية وفقاً لخطة الحوافز طويلة الأجل، وبدل اللياقة البدنية، وبدل السفر). تم تغيير الاسم الوظيفي اعتباراً من 1 يناير 2024

21 - سبينيس 1961 هولدينج بي إل سي سونيل كومار -- 6.77 الرئيس التنفيذي (رواتب وبدلات ومكافآت ومزايا أخرى).

22 - أبوظبي الوطنية للطاقة فريد العولقي 4.00 6.73 المدير التنفيذي لقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه (رواتب وبدلات ومزايا أخرى بـ 4.43 ملايين درهم، تشمل مكافأة أداء متغيرة، دفعة جزئية وفقاً لخطة الحوافز طويلة الأجل، وبدل اللياقة البدنية، وبدل السفر).

23 - إعمار العقارية أحمد ثاني المطروشي 4.37 6.60 عضو مجلس الإدارة التنفيذي/ المدير التنفيذي (رواتب وبدلات ومكافآت، بالإضافة إلى الأسهم الوهمية البالغة 271,261 سهماً عن العام 2024 ضمن خطة الحوافز طويلة الأجل لموظفين مختارين في المجموعة).

24 - أبوظبي الوطنية للطاقة ستيفن ريدلينغتون 4.20 6.52 الرئيس المالي (رواتب وبدلات ومزايا أخرى بـ 4.08 ملايين درهم، تشمل مكافأة أداء متغيرة، دفعة جزئية وفقاً لخطة الحوافز طويلة الأجل، وبدل اللياقة البدنية، وبدل السفر).

25 - إن إم دي سي إنيرجي أحمد الظاهري 5.83 6.27 الرئيس التنفيذي (رواتب وبدلات والمكافآت الخاصة عام 2023 تم دفعها في عام 2024).

26 - أبوظبي الوطنية للطاقة محمد عدنان شرفي 3.88 6.26 رئيس الشؤون القانونية (رواتب وبدلات، ومزايا أخرى بـ 4.20 ملايين درهم، تشمل مكافأة أداء متغيرة، دفعة جزئية وفقاً لخطة الحوافز طويلة الأجل، وبدل اللياقة البدنية، وبدل السفر).

27 - مجموعة اتصالات &e دينا المنصوري -- 6.24 الرئيس التنفيذي للمجموعة /الذكاء الاصطناعي والبيانات (رواتب سنوية وبدلات وبدلات أخرى ومكافآت تشجيعية بـ 3.28 ملايين درهم، وحوافز طويلة الأجل بـ 457.8 ألف درهم عن الفترة من 2022-2024).

28- مجموعة اتصالات &e علي المنصوري 5.50 5.92 الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة (رواتب سنوية وبدلات وبدلات أخرى، ومكافآت تشجيعية بـ 3.11 ملايين درهم، وحوافز طويلة الأجل بـ 426.6 ألف درهم).

29 - تبريد خالد عبدالله المرزوقي 5.28 5.90 الرئيس التنفيذي (رواتب وبدلات ومكافآت والحوافز على الأمد الطويل).

30- مجموعة اتصالات &e بروك ليندسي 3.97 5.80 الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والامتثال (رواتب سنوية وبدلات وبدلات أخرى ومكافآت تشجيعية بـ 3.11 ملايين درهم وحوافز طويلة الأجل بـ 152.6 ألف درهم).

31- الدار العقارية جوناثان إيمري 5.03 5.79 الرئيس التنفيذي (رواتب وبدلات ومكافآت، بالإضافة إلى خطة الحوافز طويلة الأجل التي تعطى لبعض الموظفين بمقدار 268.6 ألف سهم).

32- مجموعة اتصالات &e سلفادور إنجلادا 7.39 5.71 الرئيس التنفيذي لـ &e المؤسسات (رواتب سنوية وبدلات وبدلات أخرى ومكافآت تشجيعية بـ 1.88 مليون درهم، وحوافز طويلة الأجل بـ 572.3 ألف درهم عن الفترة من 2022-20244). - تم تعيين مستشار في المجموعة بداية من 1 يناير 2025 وترك منصب الرئيس التنفيذي «إي آند المؤسسات».

33- امستيل لمواد البناء سعيد غمران الرميثي 5.34 5.68 الرئيس التنفيذي للمجموعة (رواتب وبدلات ومكافآت).

34- الواحة كابيتال محمد النويس 1.15 5.52 العضو المنتدب (رواتب وبدلات ومكافآت بـ 3 ملايين درهم تدفع في العام 2025).

35- أبوظبي الوطنية للطاقة نبيل المصعبي 3.31 5.38 رئيس الدعم المؤسسي (رواتب وبدلات ومزايا أخرى بـ 3.56 ملايين درهم، تشمل مكافأة أداء متغيرة، دفعة جزئية وفقاً لخطة الحوافز طويلة الأجل، وبدل اللياقة البدنية، وبدل السفر)، شغل المنصب حتى 31 ديسمبر 2024

36- أورينت للتأمين عمر حسن الأمين 4.85 5.36 الرئيس التنفيذي (رواتب وبدلات ومكافآت بـ 3.5 ملايين درهم).

37- أدنوك للحفر عبد الرحمن عبدالله الصعيري 4.98 5.35 الرئيس التنفيذي (رواتب وبدلات 2024 ومكافآت لعام 2023 بقيمة 1.93 مليون درهم تم دفعها في عام 2024).

38- أدنوك للتوزيع بدر سعيد اللمكي 4.65 5.26 الرئيس التنفيذي (رواتب وبدلات والمكافآت الخاصة بعام 2023 بقيمة 2.43 مليون درهم، تم دفعها في عام 2024).

39- الدار العقارية فيصل فلكنار 4.62 5.22 الرئيس التنفيذي للإدارة المالية والاستدامة (رواتب وبدلات ومكافآت، بالإضافة إلى خطة الحوافز طويلة الأجل التي تعطى لبعض الموظفين بمقدار 263.8 ألف سهم).

40- أبوظبي الوطنية للطاقة نويل عون 3.19 5.20 رئيس الاستراتيجية (رواتب وبدلات ومزايا أخرى بـ 3.38 ملايين درهم، تشمل مكافأة أداء متغيرة، دفعة جزئية وفقاً لخطة الحوافز طويلة الأجل، وبدل اللياقة البدنية، وبدل السفر).

41- بروج هزيم سلطان السويدي 2.10 5.04 الرئيس التنفيذي (رواتب وبدلات ومكافآت).

42- مجموعة تيكوم عبدالله بالهول 4.80 5.04 الرئيس التنفيذي (رواتب وبدلات ومكافآت لعام 2023 تم دفعها في عام 2024).

43- الدار العقارية جاسم صالح بوصيبع 4.59 5.02 الرئيس التنفيذي - الدار للاستثمار (رواتب وبدلات ومكافآت، بالإضافة إلى خطة الحوافز طويلة الأجل التي تعطى لبعض الموظفين بمقدار 172.6 ألف سهم).

44 - دانة غاز ريتشارد هول -- 4.85 الرئيس التنفيذي الحالي (رواتب وبدلات ومكافآت).

45- ديار للتطوير العقاري سعيد محمد القطامي 2.58 4.72 الرئيس التنفيذي (رواتب وبدلات ومكافآت).

46- أبوظبي الوطنية للطاقة «N/A» -- 4.57 رئيس المخاطر (رواتب وبدلات ومزايا أخرى بـ 2.99 مليون درهم، تشمل مكافأة أداء متغيرة، دفعة جزئية وفقاً لخطة الحوافز طويلة الأجل، وبدل اللياقة البدنية، وبدل السفر). تم تغيير الاسم الوظيفي اعتباراً من 15 يوليو 2024

47- أدنوك للغاز د / أحمد العبري 2.45 4.46 الرئيس التنفيذي (رواتب وبدلات ومزايا أخرى والمكافآت المستحقة عن عام 2023 وتم دفعها في عام 2024 بقيمة 1.6 مليون درهم).

48- الاتصالات المتكاملة دو قيس بن حميدة 4.62 4.42 الرئيس التنفيذي للشؤون المالية (رواتب وبدلات ومكافآت، ومجموع الأتعاب الإضافية المتغيرة المستندة إلى الأداء المدفوعة لعام 2024 بقيمة 1.92 مليون درهم).

49- أبوظبي الوطنية للطاقة غاريث وين 2.56 4.42 رئيس الاتصال المؤسسي (رواتب وبدلات ومزايا أخرى بـ 2.84 مليون درهم، تشمل مكافأة أداء متغيرة، دفعة جزئية وفقاً لخطة الحوافز طويلة الأجل، وبدل اللياقة البدنية، وبدل السفر).

50- إعمار العقارية ميثاء الدوسري 4.37 4.34 الرئيس التنفيذي للمشاريع الاستراتيجية (رواتب وبدلات ومكافآت، بالإضافة إلى الأسهم الوهمية البالغة 166,361 سهماً عن عام 2024 ضمن خطة الحوافز طويلة الأجل لموظفين مختارين في المجموعة).

51- تبريد عادل سالم الواحدي 3.59 4.33 الرئيس التنفيذي المالي (رواتب وبدلات ومكافآت والحوافز على الأمد الطويل).

52 - إعمار العقارية أحمد وسيم العربي 4.91 4.32 الرئيس التنفيذي للمجموعة – إعمار مولز (رواتب وبدلات ومكافآت).

53 - فيرتيغلوب أندرو تيت 3.50 4.18 المدير المالي (رواتب وبدلات ومكافآت، ومكافآت نقدية وعينية أخرى أو مستحقة مستقبلاً بـ 1.83 مليون درهم).

54 - دبي للمرطبات طارق السقا 1.74 4.17 الرئيس التنفيذي (رواتب وبدلات ومكافآت عن عام 2023 تم دفعها في عام 2024 بمقدار 2.36 مليون درهم).

55 - الاتحاد العقارية تانيا ميلز 0.96 4.12 رئيس قسم المبيعات والتسويق (رواتب وبدلات ومكافآت، وأي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2024 أو تستحق مستقبلاً).

56- اللاينس للتأمين أيمن ساب عزارة 1.83 4.11 الرئيس التنفيذي (رواتب وبدلات، ومكافآت بـ 2.15 مليون درهم، ومزايا أخرى نقدية أو عينية للعام 2024، أو تستحق مستقبلا). استقال 9 /10/2024 وتاريخ سريانها 1/1/2025 .

57- أبوظبي الأول لارس كرامر 3 4.01 رئيس الشؤون المالية (رواتب وبدلات ومكافآت).

58 - الاتصالات المتكاملة دو إبراهيم ناصر 4.16 3.91 الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المشتركة (رواتب وبدلات ومكافآت، ومجموع الأتعاب الإضافية المتغيرة المستندة إلى الأداء المدفوعة لعام 2024 بقيمة 1.70 مليون درهم).

59 - مجموعة اتصالات &e N/A -- 3.90 الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية والاتصال المؤسسي للمجموعة (رواتب سنوية وبدلات وبدلات أخرى ومكافآت تشجيعية بـ 1.81 مليون درهم، وحوافز طويلة الأجل بـ 400.7 ألف درهم عن الفترة من 2022-2024).

60- مجموعة موانئ أبوظبي عبد الله الهاملي 4.23 3.87 الرئيس التنفيذي - قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة (رواتب وبدلات ومكافآت عن العام 2024 بمقدار 1.24 مليون درهم).

61- الاتصالات المتكاملة دو كريم بنكيران 4.17 3.87 الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية (رواتب وبدلات ومكافآت، ومجموع الأتعاب الإضافية المتغيرة المستندة إلى الأداء المدفوعة لعام 2024 بقيمة 1.51 مليون درهم).

62 - العالمية القابضة سيد بصر شعيب 4.01 3.85 عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (رواتب وبدلات بدون مكافآت).

63 - المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق هاني محمود فرج 3.44 3.79 الرئيس التنفيذي (رواتب وبدلات ومكافآت).

64 - تبريد د. يوسف الحمادي 3.08 3.67 الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول (رواتب وبدلات ومكافآت والحوافز على الأمد الطويل).

65 - مجموعة تيكوم مايكل وندربالدنجر 3.49 3.66 الرئيس التنفيذي للشؤون المالية (رواتب وبدلات ومكافآت لعام 2023 تم دفعها في عام 2024).

66 - مجموعة موانئ أبوظبي سيف محمد المزروعي 3.69 3.65 الرئيس التنفيذي - قطاع الموانئ (رواتب وبدلات ومكافآت عن العام 2024 بـ 1.17 مليون درهم).

67- الاتصالات المتكاملة دو دييغو كامبيروس 2.19 3.65 الرئيس التنفيذي لقنوات التواصل مع العملاء (رواتب وبدلات ومكافآت ومجموع الأتعاب الإضافية المتغيرة المستندة إلى الأداء المدفوعة لعام 2024 بقيمة 1.29 مليون درهم).

68 - جلفار باسل نمر زيادة 2.29 3.64 الرئيس التنفيذي (رواتب وبدلات ومكافآت).

69 - أدنوك للحفر كريستوفر مايكل ماكدونالد 1.35 3.63 الرئيس التنفيذي للعمليات (رواتب وبدلات 2024 ومكافآت لعام 2023 بمقدار 614 ألف درهم تم دفعها في العام 2024).

70- إعمار العقارية أحمد جمعة الفلاسي 3.73 3.54 الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة (رواتب وبدلات ومكافآت).

71 - سوق دبي المالي حامد علي 2.99 3.54 الرئيس التنفيذي (رواتب وبدلات ومكافآت ومزايا أخرى).

72 - بروج حسن كرم 1.25 3.53 الرئيس التنفيذي للعمليات (رواتب وبدلات ومكافآت).

73 - إعمار العقارية هشام هيكل 3.68 3.53 الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة (رواتب وبدلات ومكافآت، بالإضافة إلى الأسهم الوهمية البالغة 151,793 سهماً عن عام 2024 ضمن خطة الحوافز طويلة الأجل لموظفين مختارين في المجموعة).

74 - الوطنية للتأمينات العامة د. عبدالزهرة عبدالله علي التركي 3.49 3.52 الرئيس التنفيذي (رواتب وبدلات بدون مكافآت).

75 - أمانات القابضة جون ايارلاند -- 3.51 الرئيس التنفيذي (رواتب وبدلات ومكافآت. تاريخ التعيين 15 مارس 2024).

76- إن إم دي سي إنيرجي هشام عودة -- 3.48 الرئيس التنفيذي للعمليات البحرية (رواتب وبدلات ومكافآت خاصة بالعام 2023 تم دفعها في عام 2024).

77 - بروج راينز هوفلينج 3.79 3.44 المدير التنفيذي للتسويق (رواتب وبدلات ومكافآت).

78- الاتصالات المتكاملة دو سليم البلوشي 3.68 3.34 الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا (رواتب وبدلات ومكافآت، ومجموع الأتعاب الإضافية المتغيرة المستندة إلى الأداء المدفوعة لعام 2024 بقيمة 1.44 مليون درهم).

79 - مجموعة مير نهيان حمد العامري -- 3.32 عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة (رواتب وبدلات ومكافآت ومزايا أخرى).

80- دانة غاز باتريك ألمان وارد 6.33 3.31 الرئيس التنفيذي السابق (رواتب وبدلات ومكافآت ومستحقات نهاية الخدمة بمقدار 2.7 مليون درهم). تقاعد في 12 مارس 2024.

81 - دانة غاز كريس هيرن 3.42 3.30 الرئيس المالي التنفيذي (رواتب وبدلات ومكافآت).

82- الدار العقارية بيان الحوسني 2.71 3.26 الرئيس التنفيذي - إدارة الموارد البشرية والاتصال (رواتب وبدلات ومكافآت، بالإضافة إلى خطة الحوافز طويلة الأجل التي تعطى لبعض الموظفين بمقدار 130 ألف سهم).

83 - أدنوك للغاز محمد الهاشمي 1.90 3.20 رئيس العمليات بالإنابة (رواتب وبدلات ومزايا أخرى ومكافآت المستحقة عن عام 2023 تم دفعها في العام 2024 بمقدار 1.19 مليون درهم).

84 - الأغذية المتحدة فتحي خياري 2.80 3.19 الرئيس التنفيذي (رواتب وبدلات ومكافآت عن عام 2023 وتم دفعها في عام 2024 بمقدار 683.1 ألف درهم، ومكافآت نقدية أو عينية للعم 2024 قد تستحق مستقبلاً بـ 740 ألف درهم).

85 - سيراميك رأس الخيمة عبدالله مسعد 3.19 3.19 الرئيس التنفيذي للمجموعة (رواتب وبدلات بدون مكافآت).

86 - سبينس 1961 هولدينج باريش بوش -- 3.13 نائب الرئيس التنفيذي (مجموع الرواتب والبدلات ومكافآت ومزايا أخرى).

87 - أبوظبي الوطنية للطاقة N/A 2.88 3.11 المدير التنفيذي التدقيق الداخلي (رواتب وبدلات للمدير الحالي والسابق، ومزايا أخرى بـ 1.47 مليون درهم، تشمل مكافأة أداء متغيرة، دفعة جزئية وفقاً لخطة الحوافز طويلة الأجل، وبدل اللياقة البدنية، وبدل السفر، اعتباراً من 15 يوليو 2024 أصبح القسم تابع إدارياً للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وتم تعيين وائل نابلسي مديراً تنفيذياً للتدقيق الداخلي اعتباراً من 1 أغسطس 2024)

88 - امستيل لمواد البناء سعيد خلفان الغامري -- 3.09 الرئيس التنفيذي – لشركة حديد الإمارات (رواتب وبدلات ومكافآت).

89- أدنوك للغاز ناصر سيف البورسعيدي -- 3.08 رئيس قسم المشاريع والهندسة بالإنابة (رواتب وبدلات ومزايا أخرى ومكافآت المستحقة عن عام 2023 تم دفعها في عام 2024). تم تعيينه خلال عام 2024.

90- أملاك للتمويل عارف الهرمي البستكي 3.51 3.06 الرئيس التنفيذي (رواتب وبدلات بدون مكافآت).

91 - دانة غاز نيفل جون هينوود 3.10 3.02 رئيس إدارة الشؤون القانونية والتجارية (رواتب وبدلات ومكافآت).

92 - مجموعة موانئ أبوظبي سمير تشاتورفيدي 2.95 3.02 الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية (رواتب وبدلات ومكافآت عن العام 2024 بـ 964 ألف درهم).

93 - دبي للاستثمار عبدالعزيز يعقوب السركال 2.93 3.01 الرئيس التنفيذي للصناعات (رواتب وبدلات ومكافآت عام 2023 البالغة 543.5 ألف درهم تم دفعها في عام 2024).

94 - أيبيكس للاستثمار أحمد عامر عمر 3.00 3.00 العضو المنتدب (رواتب وبدلات بدون مكافآت).