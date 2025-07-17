عبدالعزيز النعيمي يطلع على التصور المقترح للمبنى الجديد لدائرة التنمية السياحية

قام الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، بزيارة إلى مبنى الدائرة للاطلاع على التصوّر الجديد للمبنى المقترح، بحضور محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، ومجموعة من كوادر الدائرة الفنية والإدارية.

واستهلّ الشيخ عبدالعزيز النعيمي زيارته بحضور عرض تقديمي قدّمه الفريق المكلّف بإعداد التصور الجديد، تضمن شرحاً مفصلاً عن المكونات الفنية والتخطيطية للمبنى الجديد، والتي ضمت تصاميم عصرية تراعي متطلبات التوسّع المستقبلي، وتوفير بيئة عمل مرنة.

وقال الشيخ عبد العزيز النعيمي: «يأتي المشروع في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة عجمان لتحديث مبانيها ومرافقها الخدمية، انسجاماً مع رؤيتها في تقديم خدمات حكومية رائدة، وتحقيق التميز المؤسسي، واستقطاب الكفاءات، وتوفير بيئة عمل مبتكرة تراعي احتياجات المستقبل وتحدياته. ويعكس التوجه العام للإمارة في دعم جودة الحياة المؤسسية وتحقيق الاستدامة في المشاريع الحكومية، من خلال تبني أعلى معايير التخطيط العمراني وإدارة المرافق والتصميم الذكي، بما يخدم الأهداف الاقتصادية والتنموية الأوسع للدولة، ويتماشى مع متطلبات المراحل المقبلة».

وقال محمود الهاشمي: «يعكس المشروع إيماننا في الدائرة بأهمية تحقيق التكامل بين الوظائف الإدارية والخدمية، ما يصبّ في تحسين تجربة المتعاملين ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم. كما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة في أن تطوير البنى التحتية للمقرات الحكومية عنصر أساسي في خطط التنمية والتحديث المؤسسية، وعامل مؤثر في إعداد بيئة ديناميكية متطوّرة قادرة على استشراف تحديات المستقبل ومواجهتها بسلاسة».