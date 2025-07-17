إقامة الدورة الـ 22 لمعرض آي بي إس العقاري بدبي في أبريل 2026

يواصل معرض آي بي إس تعزيز سوق العقارات من خلال تحفيز النمو والاستثمار والابتكار ومفاهيم الاستدامة، إلى جانب توظيف التكنولوجيا الذكية في القطاع العقاري.

وتقام فعاليات دورته الثانية والعشرين خلال أبريل 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، لتوفير منصة شاملة تجمع نخبة المطورين العقاريين، والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وحققت الدورة السابقة التي عُقدت في أبريل 2025، صدى واسعاً ونجاحاً نوعياً باستقطاب أكثر من 300 جهة عارضة من 45 دولة، وأكثر من 30,000 زائر.

وأكد داوود الشيزاوي، رئيس معرض IPS، أن المعرض بات محطة سنوية بارزة على خريطة الفعاليات العقارية العالمية، تجذب نخبة المستثمرين والمهنيين. وقال: «نسعى من خلال دورة 2026 إلى تعزيز مشاركة الأسواق الدولية الناشئة، وتقديم تجارب مبتكرة تعكس روح الابتكار والاستدامة، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين المستثمرين والمطورين في مختلف القطاعات العقارية».