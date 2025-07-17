دبي للسيليكون تفتح التسجيل ببرنامج مسرّعة «دبي إم آي تي ديزاين إكس»

أعلنت واحة دبي للسيليكون فتح باب التسجيل للدفعة الثالثة من برنامج مسرّعة «دبي إم آي تي ديزاين إكس»، الذي تنظمه بالتعاون مع «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» و«جلوبال جروث هب»، وتنطلق فعالياته في 20 أكتوبر المقبل، وتستمر لغاية 28 يناير 2026، في واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز».

ويهدف البرنامج بدفعته الثالثة إلى اختيار 12 فريقاً مبتكراً لتطوير حلول مستدامة للتحديات الحضرية الملحة في خمسة قطاعات حيوية، تشمل العقارات والتصميم والهندسة المعمارية والنقل واللوجستيات والاستدامة والصحة، ما يتيح للفرق المشاركة تطوير حلول شاملة للمدن الذكية والمرنة.

ويأتي إطلاق هذه الدفعة استكمالاً للنجاح، الذي حققه البرنامج خلال دفعتيه السابقتين، حيث فاز فريق «أوثالو» من الدفعة الأولى باستثمار قيمته 200 ألف دولار عن تقنيتهم الرائدة والمبتكرة، التي تعالج أزمة النفايات البلاستيكية، وتعيد توظيفها في بناء منازل لمجتمعات تعتبر من الأكثر حرماناً حول العالم، بينما توج فريق «theion» بطلاً للدفعة الثانية لإحرازه تقدماً رائداً في تكنولوجيا بطاريات الكريستال والليثيوم والكبريت، وحصل على 100 ألف درهم تمويلاً، بالإضافة إلى تأسيس أعماله لمدة عام كامل في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك».

وقال بدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون: «يمثل إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج مسرّعة «دبي أم آي تي ديزاين إكس» إحدى المبادرات المهمة بمسيرة دبي نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للابتكار المستدام وريادة الأعمال التحويلية، عبر جذب أفضل العقول والمواهب العالمية وتمكينها من تطوير حلول مبتكرة للتحديات الحضرية المعاصرة، تماشياً مع رؤية الإمارات 2071، وخطة دبي الحضرية 2040. ونسعى لتوفير منصة متكاملة تجمع بين الخبرات الأكاديمية العالمية والبنية التحتية المتطورة والبيئة الاستثمارية المحفزة، ما يضمن تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع تجارية ناجحة، تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للمنطقة والعالم. ونتطلع إلى استقبال دفعة جديدة من المبدعين الذين سيسهمون في تشكيل مستقبل المدن الذكية والمستدامة، من خلال حلولهم المبتكرة».