شراكة بين «دبي للجودة» و«إنكورتا» لتعزيز استخراج البيانات بالذكاء الاصطناعي

وقعت مجموعة دبي للجودة مذكرة تفاهم مع شركة إنكورتا، لتعزيز ثقافة التحول الرقمي والابتكار القائمة على البيانات. وتمثل هذه الشراكة علامة فارقة ونقطة انطلاق للابتكار التحويلي في مجال الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات.

حيث تجمع الشركتان نقاط قوتهما لقيادة المنطقة نحو مستقبل أكثر ذكاءً وتمكيناً في مجال البيانات. وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور سميرة محمد، المدير العام لمجموعة دبي للجودة، وماجد طاهر، المدير العام لشركة إنكورتا بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن خلال الشراكة، تهدف المؤسستان إلى تقديم حلول مدعومة بنظام الذكاء الاصطناعي وإنشاء حلول متقدمة لتخزين البيانات كمصدر مهم لكل من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، وذلك بهدف تعزيز اتخاذ القرار، وتبسيط العمليات، ودفع جهود التحول الرقمي الوطنية إلى الأمام. وقالت سميرة محمد: «هذه الشراكة تعكس التزامنا نحو تشكيل مستقبل أكثر ذكاءً ومرونة للإمارات، حيث نمكن للمؤسسات عملية اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على البيانات».