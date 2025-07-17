«أدنوك» تنقل حصتها في شركة «أو إم في» إلى «إكس آر جي»

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس الأربعاء، اعتزامها نقل حصتها البالغة 24.9% في شركة «أو إم في» إلى «إكس آر جي»، شركتها الاستثمارية الدولية المملوكة لها بالكامل. ويتماشى نقل الحصص هذا، والذي يخضع إتمامه لحصوله على الموافقات التنظيمية ذات الصلة، مع استراتيجية «أدنوك» الهادفة لتوحيد محفظة استثماراتها الدولية تحت مظلة «إكس آر جي».

كما تستمر «أدنوك» في تقدمها في التأسيس المقترح لشركة «مجموعة بروج الدولية» التي من المخطط لها أن تكون رابع أكبر منتِج للبولي أوليفينات عالمياً. ومن المتوقع أن تدير «إكس آر جي» حصة «أدنوك» في شركة «مجموعة بروج الدولية» والتي ستبلغ 46.94% عند اكتمال الصفقة، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة. وتؤكد «أدنوك» التزامها بشراكتها طويلة الأمد مع شركة «أو إم في» من خلال «إكس آر جي»، كما تجدد دعمها لنمو «أو إم في» ونجاحها المستمر.