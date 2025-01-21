5 % نمواً مستهدفاً لاقتصاد الإمارات في 2025

كشف معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الإمارات تستهدف تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5% خلال العام الجاري، مع التركيز على الاقتصاد غير النفطي، وخاصة القطاعات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وقال معاليه في مقابلة مع «الشرق» على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن تركيز حكومة الإمارات ينصب على نمو الأنشطة غير النفطية، مشيراً إلى أن الاقتصاد غير النفطي مسؤول حالياً عن 75% من الناتج المحلي الإجمالي، ومستهدف أن تصل هذه النسبة عند نهاية العقد الحالي إلى 80%.

ولفت إلى أن هذا الارتفاع سيتحقق عبر التركيز على قطاعات: الخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات.

وكشف معاليه أن عدد الشركات المسجلة لدى الإمارات تضاعف منذ بداية العقد الحالي إلى 1.2 مليون شركة، وأضاف أن الاستثمارات الخارجية التي تدفقت إلى البلاد خلال 2023 بلغت 30 مليار دولار، متوقعاً أن تظهر بيانات 2024 ارتفاعاً عن هذا الرقم.

وقال معاليه إن الإمارات تحتل المرتبة الثانية عالمياً بين الدول الأكثر استقطاباً للمواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد الولايات المتحدة، كما أن لدى الإمارات منصباً وزارياً للذكاء الاصطناعي، وتطمح للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة أشباه الموصلات، بعد إطلاقها شركة «جي 42» العملاقة.