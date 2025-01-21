«سيتي» تطلق بطاقة لذوي الثروات العالية في الإمارات

أعلنت «سيتي»، إطلاق بطاقة «ألتيما ماستركارد» الائتمانية لذوي الثروات العالية في الإمارات، وذلك بالتعاون مع «ماستركارد».

وجاء الكشف عن البطاقة الحصرية المصنوعة بالكامل من المعدن خلال حفل خاص أقامته «سيتي» لعملاء «سيتي جولد برايفت كلاينت» في دبي، وفقاً لبيان صادر.

وتُضاف البطاقة الجديدة إلى مجموعة خدمات «سيتي ويلث» التي تستهدف العملاء من ذوي الثروات العالية في الإمارات، حيث توفر مزايا فريدة.

وقال سانجاي نامبيار، رئيس قسم البطاقات الدولية في «سيتي»: «تكشف البيانات أن العملاء الميسورين في الإمارات يسافرون الآن بشكل متكرر وبترف أكبر مما كان عليه في السابق، مما دفع سيتي وماستركارد إلى تلبية الطلب المتزايد على تجارب السفر الفاخرة والمصممة خصيصاً لهم».

ويُذكر أن بطاقة «Ultima» تم إطلاقها لأول مرة في كل من سنغافورة وهونغ كونغ خلال عام 2023.