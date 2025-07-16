الأفضل عربياً.. سوق دبي يلمع عند مستويات يناير 2008

واصل مؤشر سوق دبي المالي تألقه محلقاً عند أعلى مستوى منذ جلسة 17 يناير 2008، ليواصل ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ1.02% أو ما يعادل 60.38 نقطة، وهو أعلى وتيرة ارتفاع يومية في أسبوعين، مسجلاً 5974.43 نقطة، ليتصدر بذلك ارتفاعات البورصات العربية، رابحاً نحو 10 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقارات والصناعة والمرافق العامة والاتصالات، ولا سيما البنوك، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج فصلية قوية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.027 تريليون درهم في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 1.037 تريليون درهم بنهاية جلسة الأربعاء.

وسجل سهم «الإمارات دبي الوطني» مستوى قياسياً جديداً، وقفز 3.73% إلى 26.4 درهماً، كما ارتفع «دبي الإسلامي» 2.16% إلى 9.47 دراهم، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2006.

وقاد سهم «دبي الوطنية للتأمين» ارتفاعات 29 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 8.8% عند 3.45 دراهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ272.5 مليون درهم مستقراً عند 14.55 درهماً، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 129.74 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 116.7 مليون درهم.

وصعدت في سوق دبي أسهم دبي للمرطبات 7.7%، والرمز كوربوريشن 4.35%، وأمانات القابضة 3.7%، وإعمار للتطوير 1.06%، في المقابل، انخفضت أسهم الإثمار القابضة 6.96%، والفردوس القابضة 3.53%، والاستشارات المالية الدولية 3.13%، وشعاع كابيتال 2.2%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة بقيمة 60 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 10 ملايين سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 6 دراهم للسهم.

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 195.5 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 410.5 ملايين درهم، مقابل مبيعات بنحو 215 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.25%، إلى 10176.33 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2023، رابحاً نحو 3 مليارات درهم.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 208.8 ملايين درهم، تلاه «أبوظبي التجاري»، جاذباً 178.9 مليون درهم مرتفعاً 1.8% عند 15.54 درهماً، وهو مستوى تاريخي جديد للسهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 126 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ 6 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم بنك أبوظبي التجاري بقيمة 31.8 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على أكثر من مليوني سهم من أسهم البنك بسعر تنفيذ 15.54 درهماً للسهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم عمان والإمارات للاستثمار 9.24%، وأم القيوين للاستثمارات 4.7%، وبنك الشارقة 3.74%، ورابكو للاستثمار 2.8%، فيما انخفضت أسهم الخليج اﻻستثمارية 9.03%، وأبوظبي الوطنية للتأمين 4.44%، ورأس الخيمة الوطنية للتأمين 3.03%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 2.76%.

مكاسب وسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب لرأسمالها السوقي، جاوزت 13 مليار درهم، في ختام تداولات الأربعاء، جلسة منتصف الأسبوع، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.143 تريليونات درهم، في نهاية جلسة الثلاثاء، إلى 4.156 تريليونات درهم، بنهاية جلسة الأربعاء، موزعة بواقع 3.119 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.037 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 2.7 مليار درهم، موزعة بواقع 1.7 مليار درهم في سوق أبوظبي، و988.6 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 829.95 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 49.64 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، تراجع «تاسي» السعودي 0.51%، والكويتي 1.18%، والقطري 0.06%، ومسقط 0.25%، والبحرين 0.33%، وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر بورصة مصر 1.36%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.51% ليغلق عند 11039 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال.

وتراجع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بنسبة 1% عند 24.42 ريالاً و94.50 ريالاً على التوالي.

وانخفضت أسهم مجموعة تداول، والمراعي، وسليمان الحبيب، ومصرف الإنماء، وجبل عمر، وبنك البلاد، والأبحاث والإعلام، والتعاونية، وسابك، وبوبا العربية بنسب تراوحت بين 1 و3%، في المقابل، صعد سهم أيان بنسبة 2% عند 13.80 ريالاً، وأغلق سهم اليمامة للحديد عند 34.42 ريالاً مرتفعاً 4%.

مصر

وهبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وبلغت قيمة التداول 4.4 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.377 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 33473 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 41449 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 15036 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 10119 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 13696 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3470 نقطة.

الأردن

أغلق المؤشر العام لبورصة الأردن مرتفعاً 0.52% إلى 2872.63 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 13.5 مليون دينار، مقارنة مع 10.3 ملايين في الجلسة السابقة.

وصعدت البورصة الأردنية، الأربعاء، بدعم من شراء أسهم قيادية على رأسها سهم مناجم الفوسفات وسط تحسن في السيولة.

وارتفع سهم الاتصالات الأردنية 0.68% إلى 2.95 دينار، وسهم البوتاس العربية 3.34% إلى 34 ديناراً، وسهم مناجم الفوسفات 7.19% إلى 19.4 ديناراً، وتراجع سهم البنك العربي 0.67% إلى 5.9 دنانير.