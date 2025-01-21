مؤشر ثقة الأعمال في عجمان يسجل 135 نقطة 2024

سجلت حركة الأعمال في إمارة عجمان خلال عام 2024 نمواً لافتاً من حيث تزايد عدد الرخص الاقتصادية، وارتفاع مؤشر ثقة مجتمع الأعمال، ما يعكس مكانة الإمارة كونها إحدى الوجهات الاقتصادية الرائدة للمستثمرين، والحفاظ على استدامة النمو في بيئة الأعمال.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ارتفاعاً في مؤشر ثقة مجتمع الأعمال بفرعيه الحالي والمستقبلي، مسجلاً 135 نقطة، مما يشير إلى تفاؤل الشركات والمستثمرين تجاه الوضع الاقتصادي، وفرص النمو والتوسع في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الأنشطة العقارية، الذي جاء في مقدمة القطاعات تفاؤلاً وثقة.

وبين تقرير الإحصاءات الصادر عن الدائرة بلوغ مؤشر الوضع الحالي 114.5 نقطة، والذي يوضح الثقة في الوضع الاقتصادي الراهن، والوضع المستقبلي، الذي يعكس التفاؤل بشأن الأوضاع الاقتصادية المستقبلية في الإمارة، والذي سجل بدوره 155.8 نقطة.

وتزامن الارتفاع مع الزيادة الملحوظة في أعداد الرخص الاقتصادية الجديدة والمجددة عبر مختلف القطاعات، ما يعكس جاذبية بيئة الأعمال في عجمان، فقد شهدت الإمارة نمواً 28 % في أعداد الرخص الصناعية الصادرة، و25 % في إعداد الرخص التجارية الصادرة، و9 % للرخص المهنية، بمعدل 16 % نمواً في الرخص الصادرة لعام 2024.

وأشار التقرير إلى ارتفاع حركة التجديد في 2024 لتصل إلى 31.380 رخصة مجددة، بمعدل نمو بلغ 10 % مقارنة بالعام السابق، مما يعكس استقرار البيئة الاستثمارية في الإمارة، مما أدى كذلك لارتفاع إجمالي الرخص الفعالة بمعدل 9 % في نهاية العام.

وأكد سيف أحمد السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بالندب، أن هذه النتائج الاستثنائية هي ثمرة لجهود الدائرة في تقديم خدمات نوعية وتحسين الإجراءات لتمكين المستثمرين ورواد الأعمال من تحقيق تطلعاتهم في الإمارة.

وقال إن هذه الإنجازات تعكس رؤية إمارة عجمان 2030 في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والتركيز على دعم القطاعات الحيوية، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، مؤكداً حرص الدائرة على مواصلة تطوير خدماتها، لتلبية تطلعات المستثمرين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة.