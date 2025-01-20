«أكيوب للتطوير العقاري» تكشف عن مشروعها الثالث «فيغا» في مدينة دبي الرياضية

أعلنت شركة أكيوب للتطوير العقاري، عن إطلاق مشروعها السكني الثالث «فيغا» في قلب مدينة دبي الرياضية. يتميز هذا البرج السكني المكون من 23 طابقاً بتصاميم مستوحاة من الطبيعة، ويقدم أكثر من 35 مرفقاً مبتكراً. بدأت أعمال البناء في الربع الرابع من عام 2024، ومن المتوقع أن يتم تسليم المشروع في الربع الثاني من عام 2027.

مستوحى من النجم الأكثر لمعاناً في كوكبة القيثارة الشمالية، يمثل «فيغا» نموذجاً مثالياً للحياة العصرية الممزوجة بالانسجام مع الطبيعة. يضم المشروع 131 وحدة سكنية فاخرة تشمل استوديوهات وشققاً بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف. تم تصميم كل وحدة بعناية لتجمع بين الراحة والأناقة والوظائف العملية، وهي مجهزة بالكامل بأحدث تقنيات المنازل الذكية ومفروشة لتلبي احتياجات السكان العصريين.

وقال رامجي آير، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة أكيوب للتطوير العقاري: «يمثل مشروع «فيغا» خطوة جريئة نحو رؤيتنا لإنشاء مساحات سكنية استثنائية تتناغم مع الطبيعة، وتعزز أنماط الحياة العصرية. باعتباره مشروعنا الثالث في الإمارات، يجسد «فيغا» التزامنا الراسخ بالجودة والابتكار وتوفير بيئة مجتمعية متكاملة. صُمم المشروع ليكون ملاذاً للسكان، حيث يمزج بين الفخامة والمرافق المدروسة بعناية».

وأضاف رامجي آير: «نحن متحمسون لإطلاق مشروع يجسد مفهوم الحياة الحضرية الحديثة، ويعكس التزامنا بتقديم منازل تلهم وتجدد وتعكس الأناقة العصرية».

يستفيد سكان «فيغا» من موقعه الاستراتيجي الذي يوفر سهولة الوصول إلى وسط مدينة دبي، برج العرب، برج خليفة، مرسى دبي، مطار آل مكتوم الدولي، والقرية العالمية. كما يتميز بقربه من مدارس ومرافق طبية ومراكز ترفيهية رفيعة المستوى، مما يجعله خياراً مثالياً للعائلات والمهنيين.

تواصل شركة أكيوب للتطوير العقاري استثماراتها في المستقبل العقاري لدبي، حيث تخطط لإطلاق مشاريع جديدة في عام 2025. تركز الشركة على توفير مساحات معيشية مستدامة مستوحاة من الطبيعة، مع التزام دائم بالابتكار لتلبية احتياجات السكان المتغيرة.

وبالإضافة إلى تصميمه المتطور ومرافقه الرائدة، يقدم مشروع «فيغا» خطط دفع مرنة ومغرية تلبي احتياجات المشترين العصريين، ما يضمن خيارات ميسرة ومريحة للجميع.