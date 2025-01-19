«فالوريس للتطوير العقاري» تكشف النقاب عن مشاريع بـ 600 مليون درهم

أعلنت «فالوريس للتطوير العقاري» عن نجاح مشروعها «فالوريس ريزيدنسز» بمنطقة الفرجان في بيع كل الوحدات السكنية تقريباً.

ويمثل هذا الإنجاز الكبير نقطة انطلاق للشركة في خططها الهادفة لتنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع الجديدة بقيمة 600 مليون درهم، والتي سيتم إطلاقها خلال عام 2025 في أبرز مناطق دبي، بما في ذلك المرحلة الثانية من مدينة دبي العالمية وجزر دبي وقرية جميرا الدائرية.

وقد حقق المشروع المشيّد في منطقة الفرجان باستثمارات تقدر بـ150 مليون درهم نجاحاً مبهراً حتى الآن، إذ شارف على إتمام بيع جميع وحداته السكنية، ويتألف المشروع من مبنى مكون من ثمانية طوابق يضم 87 وحدة سكنية. وتتراوح مساحات الوحدات بين 692 قدماً مربعة و2,237 قدماً مربعة.

يشمل المشروع مضماراً مخصصاً للركض على سطح المبنى، ومنطقة خاصة لممارسة رياضة اليوغا، إضافة إلى حدائق منسّقة بعناية فائقة، ما يجعل منه وجهة سكنية فريدة تجمع بين الابتكار وأسلوب الحياة المستدامة.

وأكد أسعد خان، المدير العام لشركة فالوريس للتطوير العقاري، أهمية الجمع بين مفاهيم الاستدامة والحياة العصرية قائلاً: «نسعى دائماً إلى تحقيق التوازن بين جودة الحياة العصرية والانتماء إلى الطبيعة، مع تقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا. النجاح الكبير الذي حققه مشروع «فالوريس ريزيدنسز» يعكس الطلب المتزايد على المشاريع التي تجمع بين الجودة والقيمة المضافة، ويؤكد مكانتنا في تقديم منتجات عقارية متميزة. نطمح إلى الاستمرار في تطوير مشاريع جديدة تركز على فئة السوق المتوسطة، مع اختيار مواقع استراتيجية تسهم في تعزيز التجربة السكنية الفاخرة».

وفيما يتعلق بخطط الشركة المستقبلية وتطلعاتها، قالت آن ساجيف، المديرة العامة لشركة فالوريس للتطوير العقاري: «جميع مشاريعنا المستقبلية ستكون انعكاساً حقيقياً لقيمنا الراسخة، التي ترتكز على الجودة، والاستدامة، والالتزام، والسعي نحو تحقيق الأهداف الهادفة. نحن لا نسعى فقط إلى تطوير العقارات، بل أيضاً لصناعة أنماط حياة استثنائية تتميز بكل تفاصيلها بالأناقة، وتنبض جميع جوانبها بالراحة، وتستند بشكل كامل إلى مبادئ الثقة الراسخة».

وكشفت الشركة خلال احتفالها بنجاح مشروع «فالوريس ريزيدنسز» عن بعض مشاريعها المستقبلية التي تتضمن 335 وحدة سكنية، والتي من المتوقع لها أن تنطلق خلال الربع الأول من عام 2025. ومن أبرز هذه المشاريع الجديدة لشركة «فالوريس» مشروع سكني مجتمعي في شارع المرحلة الثانية من مدينة دبي العالمية.

من جانبه، قال شعيب أحمد خان، الشريك المؤسس لشركة فالوريس للتطوير العقاري: «نضع عملاءنا في مقدمة أولوياتنا من خلال ضمان تقديم جودة استثنائية بأسعار تنافسية، مع اختيار مواقع استراتيجية متميزة». وأكد خان التزام الشركة بتقديم تصاميم تجمع بين الجاذبية الجمالية والوظيفية العملية، موضحاً أن التميز المعماري والالتزام بتسليم المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة يمثلان الركيزة الأساسية لنجاح الشركة.