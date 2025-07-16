دبي الإسلامي يسهم في تسهيلات تمويلية بـ 1.85 مليار دولار لـ «أولام» الزراعية السنغافورية

أعلن دبي الإسلامي، أول بنك إسلامي في العالم والأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن مشاركته في صفقة تسهيلات تمويلية مشتركة ثنائية الشريحة بقيمة 1.85 مليار دولار أمريكي وبدعم من مجموعة من المقرضين الدوليين، لصالح شركة أولام الزراعية، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الأعمال الزراعية.

وتولى بنك دبي الإسلامي دور المنسق الرئيسي المفوض ووكيل الاستثمار الرئيسي للشريحة الإسلامية، معززاً بذلك دوره كمؤسسة مالية رائدة ومزود للتمويلات الخارجية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، للاستثمار في قطاعات كبيرة الأثر. وسوف تستخدم التسهيلات التمويلية التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات، لدعم الأهداف المؤسسية العامة للشركة، وهي تعكس النمو المستمر للتمويل في الأسواق العالمية المدفوعة بالقيم في الأساس.

هذا وتمتلك مجموعة أولام السنغافورية حصة الأغلبية في شركة أولام الزراعية، مع حصة أقلية كبيرة تملكها الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وتلعب الشركة دوراً مهماً في تعزيز الأمن الغذائي والنهوض بنطاق سلاسل الإمدادات والتوريد في الأسواق العالمية.

وتمثل هذه الصفقة إضافة مهمة إلى محفظة دبي الإسلامي المتنامية من التسهيلات الإسلامية المشتركة عبر القطاعات الناشئة، ما يدل على قدرة البنك وكفاءته في توجيه رأس المال الإسلامي لقطاعات تحظى بأهمية عالمية.

وقال علي أحمد، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في دبي الإسلامي: «يسعدنا إتمام أولى صفقاتنا مع شركة أولام الزراعية، ما يعكس بوضوح الطلب العالمي المتزايد على السيولة الإسلامية، بوصفها أداة رئيسية وليست بديلاً لتمويل الاقتصاد الحقيقي. ويؤكد الدور الريادي لدبي الإسلامي في قيادة الشريحة الإسلامية لهذه التسهيلات التمويلية قدرتنا على هيكلة صفقات التمويل المركبة العابرة للحدود وتوسيع نطاقها وبناء الثقة فيها. وفضلاً عن مساهماته الاقتصادية، يعد التمويل الزراعي أمراً ضرورياً لبناء أنظمة غذائية مرنة وتعزيز سلاسل التوريد. ونحن نعمل من خلال دعم هذا القطاع عبر إطار عمل متوافق مع الشريعة الإسلامية، على تعزيز الدور المحوري والمهم للتمويل الإسلامي في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية، بما في ذلك تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتشجيع الاستخدام المسؤول للموارد، وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات».

وأضاف علي أحمد: «نحن في دبي الإسلامي ننظر إلى التمويل الإسلامي باعتباره عجلة دفع، ليجسد قوة محركة لا تتوافق مع أسواق رأس المال العالمية فحسب، بل تعمل أيضاً على تشكيل مستقبلها بشكل فاعل من خلال هياكل تمويل تستند إلى القيم ومخرجات الاقتصاد الحقيقي».

جدير بالذكر أن هذه الصفقة تعكس أيضاً التزام دبي الإسلامي بدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما تلك التي تركز على النمو الاقتصادي الشامل، والبنية التحتية المستدامة، وبناء شراكات عالمية. ويواصل البنك من خلال تمويل الشركات التي تدمج الاستدامة والابتكار في عملياتها الأساسية، تعزيز رسالته المتمثلة في تحقيق أثر أخلاقي طويل الأمد من خلال التمويل الإسلامي.