«ريبورتاج» تكشف عن أول مشروع بعلامتها الجديدة «R» في دبي لاند

كشفت مجموعة ريبورتاج العقارية، عن مشروع «آر هيلز» (R. Hills) في منطقة دبي لاند، والذي يوفر 902 وحدة سكنية فاخرة، تتراوح بين غرفتين إلى خمس غرف نوم، ويعد أول مشروع للشركة ضمن العلامة التجارية الجديدة والفاخرة «R».

وقال أندريا نوسيرا، العضو المنتدب في مجموعة ريبورتاج، إن القطاع العقاري في دبي يشهد نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، مع تزايد إقبال المستثمرين، لا سيما الأجانب على السوق العقاري بالدولة، ما يعزز من خطط الشركة لطرح المزيد من المشاريع الجديدة.

وأوضح نوسيرا، خلال حلقة نقاشية بمؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل العلامة التجارية الجديدة واستراتيجية الشركة للتوسع في سوق دبي العقاري، أدارتها سارة ستاري: «تعكس العلامة الجديدة خط الإنتاج الفاخر«R» توازناً مثالياً بين الابتكار والتصميم المتميز والمعيشة المستدامة، ويغرس المشروع هذه القيم من خلاله تصميمه الفريد ووحداته السكنية الواسعة والعملية، إنه مجتمع يجمع بين الأناقة وكفاءة التشغيل، فهو مصمم لتلبية احتياجات العائلات المعاصرة».

وتتميز المنازل بالمشروع بالتصميمات الفريدة والعصرية الواسعة، والتشطيبات عالية الجودة، حيث يعد (R. Hills)، أحدث مشروع تطوير عقاري فاخر يرسي معياراً جديداً للحياة الفارهة والأبدية في دبي.

وأكد أندريا نوسيرا أن الشركة تواصل استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق العقاري الإماراتي، وطرح المشاريع التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين، وهو ما يظهر في زيادة مبيعات الشركة.

وحققت مجموعة ريبورتاج العقارية، مبيعات قياسية تقدر بنحو 5.6 مليارات درهم خلال عام 2024، مقابل 3.7 مليارات درهم خلال عام 2023، بنمو يتجاوز 50%.

ويقع «آر هيلز» على بعد دقائق فقط من المناطق الرئيسية، وسط مدينة دبي، وتم تصميم المشروع لتوفير بيئة معيشية هادئة، مع مساحات خضراء واسعة ووسائل راحة عالمة الجودى تعزز أسلوب حياة مستدام ونشط.

وأكد نوسيرا أن الشركة تخطط للتوسع عبر العلامة التجارية «R» بإضافة مشاريع جديدة ترسي معياراً جديداً للحياة المبتكرة والمستدامة والذكية.

وتضم محفظة «ريبورتاج العقارية» 58 مشروعاً بالإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب والسعودية، وشرق أفريقيا (روندا، أوغندا)، وأذربيجان، وروسيا، وباكستان.