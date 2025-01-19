«يونيستيت» تطرح «أوسيس لوفت» في واحة دبي للسيليكون

في ظل التحولات السريعة، التي يشهدها قطاع العقارات والتوجه المتزايد نحو تبني أنماط حياة مبتكرة، تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهة عالمية تجمع بين الفخامة والحداثة. مع تزايد الطلب على المشاريع السكنية، التي تلبي احتياجات السكان والمستثمرين، نجحت السوق العقارية في الإمارة في اجتذاب استثمارات محلية ودولية كبيرة، مقدماً مشاريع تجمع بين التصاميم المبتكرة والمرافق الحديثة والمواقع الاستراتيجية.

وفي هذا السياق الديناميكي يبرز مشروع «أوسيس لوفت» كونه إضافة متميزة للقطاع العقاري في دبي، مقدماً مزيجاً متناغماً من التصميم العصري، وخطط الدفع المرنة. يهدف المشروع إلى تلبية تطلعات الأفراد والعائلات والمستثمرين الباحثين عن تجربة استثنائية للسكن والاستثمار.

وأعلنت شركة «يونيستيت» للتطوير العقاري عن طرح مشروعها الجديد «أوسيس لوفت» في منطقة دبي سيليكون أويسس، مرفقاً بخطة دفع مرنة صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات المستثمرين والمشترين. وتتيح الخطة إمكانية السداد على مدى خمس سنوات بعد التسليم المتوقع في يوليو 2026، مما يجعلها إحدى أكثر الخطط تنافسية في السوق العقاري.

ويمثل المشروع خطوة جديدة في تقديم حلول سكنية واستثمارية مبتكرة، حيث يجمع بين التصميم العصري والمرافق الحديثة، إلى جانب موقعه الاستراتيجي بالقرب من مراكز التسوق والمدارس والجامعات، فضلاً عن سهولة الوصول إلى محطة المترو المنتظرة.

وأعرب أيهم جبارة، الرئيس التنفيذي لمنصة «استايتف» العقارية، عن أن التعاون مع شركة «يونيستيت» للتطوير العقاري في إطلاق مشروع «أوسيس لوفت» عبر المنصة يعكس شراكة استراتيجية، تهدف إلى تعزيز جاذبية المشروع، وفتح آفاق جديدة للمستثمرين. وأشار جبارة إلى أن هذا التعاون يجمع بين التميز في التصميم والتخطيط، الذي تقدمه «يونيستيت» والخبرة التسويقية المتخصصة التي توفرها استايتف، ما يضمن تقديم مشروع يُعد فرصة استثمارية واعدة في منطقة واحة دبي للسيلكون، التي تشهد نمواً سريعاً وتطوراً مستداماً.