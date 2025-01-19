أكور الفرنسية تكشف عن معدلات نمو قياسية وتوسع استراتيجي

حققت مجموعة «أكور» نمواً استثنائياً في عام 2024، حيث تضم محفظتها حالياً حوالي 120 فندقاً تحت علامة «سوفيتل»، بالإضافة إلى أكثر من 120 فندقاً عصرياً تابعاً لعلامة «إم غاليري». كما تشهد مجموعة «إمبلمز»، المتخصصة في تقديم وجهات فاخرة ومتفردة، توسعاً مستمراً. وفي إطار هذه النجاحات، أعلنت المجموعة عن توقيع عقود لإطلاق نحو 90 فندقاً جديداً سيتم افتتاحها في السنوات القادمة تحت اسم هذه العلامات الفاخرة.

احتفلت سوفيتل، أول علامة فندقية فاخرة ذات أصل فرنسي، بمرور 60 عاماً على تأسيسها العام الماضي 2024. هذا العام المميز شهد تقديم منصة جديدة للعلامة التجارية، وهوية مبتكرة، وحملة عالمية تضم سفراء العلامة جيليان أندرسون ودالي بن صلاح، لتجسد روح العلامة الفريدة من نوعها في تقديم تجارب ثقافية استثنائية، وتظهر مرحلة تجديد العلامة التجارية انتعاشاً ملحوظاً في مشاريعها المستقبلية، حيث تم توقيع عقود لافتتاح 32 فندقاً جديداً في السنوات القادمة. وبعد النجاح الكبير الذي حققه افتتاح فندق وسبا «سوفيتل كوتونو مارينا» في بنين، تستمر علامة «سوفيتل» في توسيع نطاق حضورها ليشمل وجهات رئيسية مثل مصر، فيتنام، البرتغال، أيرلندا، المكسيك والهند.

وقد حققت علامة «سوفيتل ليجند» إنجازات بارزة أيضاً في عام 2024، حيث تم توقيع ثلاثة عقود جديدة لافتتاح فنادق رئيسية في ثلاث وجهات مميزة: براغ، الهند، ومصر، أمام أهرام الجيزة الشهيرة، وذلك في غضون اثني عشر شهراً فقط.

وفي إطار التوسع المستمر بين علامات المجموعة التجارية، تواصل علامة «إم غاليري» الرائدة في عالم الفنادق العصرية تعزيز نموها، حيث تخطط لإضافة 48 فندقاً جديداً إلى محفظتها في المستقبل القريب. ويشمل هذا التوسع دخول أسواق جديدة مثل اليابان، منطقة البحر الكاريبي، والمكسيك، الذيد من شأنه تعزيز أهداف تنويع الوجهات وتوسيع نطاق حضور العلامة عالمياً.

وقالت مود بايلي، المديرة التنفيذية لفنادق «سوفيتل»، «سوفيتل ليجند»، «إم غاليري»، و«إمبلمز»: لقد كان عام 2024 عاماً حافلاً بالإنجازات لعلاماتنا التجارية، حيث شهدنا نمواً وتوسعاً غير مسبوقين. وإذا أسندنا هذا الإنجاز إلى شيء فسيكون إلى التزام فرقنا الاستثنائية في جميع أنحاء العالم، الذي عزز اتساع شبكتنا وارتقى باسم علامتنا التجارية، التي تركز على تقديم الأفضل لضيوفنا الأعزاء. وأضافت قائلة: منذ عامين، كان هذا العصر الجديد مجرد رؤية، حيث كنا نضع الأسس ونرسم خريطة طريقنا الاستراتيجية. واليوم، أصبحت هذه الرؤية واقعاً نعيش نتائج نجاحاته. واختتمت حديثها قائلة: لا شيء يبعث على الرضا أكثر من إحاطة علاماتنا التجارية وفريقنا الموهوب بالفخر والإنجاز.

وقالت مود بايلي: نحن فخورون بتوقيع عقود 7 فنادق رئيسية ضمن علامة إمبلمز، مع خطط لافتتاحها بدءاً من عام 2025. على الرغم من أن التفاصيل لا تزال سرية، إلا أن الطلب على هذه العلامة المميزة ينمو بسرعة ملحوظة. وأضافت قائلة: نحن متحمسون لإطلاق علامة إمبلمز في الأشهر القادمة، مع افتتاحها الأول في موقع استثنائي في أوروبا.

وقال زافييه جرانج Xavier Grange المدير التنفيذي للتطوير في سوفيتل، سوفيتل ليجند، إم غاليري، وإمبلمز: لقد شهدنا زيادة ملحوظة في عدد العملاء المتوقعين منذ عام 2023، مما يعكس الاتجاه القوي للاستثمار في علاماتنا التجارية المتخصصة في الفنادق والمجموعات الفاخرة. من خلال تطوير هذه العلامات التجارية، قمنا بتقوية محفظتنا الحالية من فنادق سوفيتل وإم غاليري بالإضافة إلى توسيع حضورنا في الأسواق الرئيسية ووجهات المنتجعات الرئيسية.

ويسهم تزايد مشاريع الإقامة المتميزة في تعزيز شهرة العلامات التجارية الفاخرة. ومن أبرز هذه المشاريع يأتي سوفيتل ريزيدنسز في وسط مدينة دبي، المتوقع افتتاحه في عام 2026، بالإضافة إلى فندق وشقق سوفيتل سابا في فيتنام، الذي يضم أكثر من 400 وحدة سكنية. ويعكس هذا النموذج التوسع المتسق مع استراتيجية العلامات التجارية للمجموعة، ويتجسد بشكل واضح في مشروع أبراج عمر للفنادق والإقامات في مكة ضمن مجموعة إم غاليري بالمملكة العربية السعودية.

واحتفلت سوفيتل، أول علامة فندقية فاخرة ذات أصل فرنسي، بمرور 60 عاماً على تأسيسها العام الماضي 2024. هذا العام المميز شهد تقديم منصة جديدة للعلامة التجارية، وهوية مبتكرة، وحملة عالمية تضم سفراء العلامة جيليان أندرسون ودالي بن صلاح، لتجسد روح العلامة الفريدة من نوعها في تقديم تجارب ثقافية استثنائية.