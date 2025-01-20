100 % توطين الوظائف المصرفية لـ«أبوظبي التجاري» بمدينة العين

أعلن بنك أبوظبي التجاري، عن توطين جميع الوظائف المصرفية في فروعه بمدينة العين بنسبة 100%، ما يعكس التزام البنك الراسخ بدعم الكفاءات الإماراتية وتحقيق النمو المستدام عبر كافة عملياته التشغيلية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات.

ونجح البنك في إرساء مكانته كنموذج يحتذى به في التوطين، حيث يبلغ عدد موظفي فروعه في مدينة العين حالياً نحو 300 مواطن ومواطنة يشغلون أدوار وظيفية حيوية في مختلف قطاعات الأعمال بما يشمل الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات وإدارة النقد والعمليات التشغيلية والفروع علاوة على إدارة الثروات وغيرها من الوظائف التي تتطلب كفاءات وخبرات متعمقة في جميع المجالات المتعلقة بالصناعة المصرفية.

وتمتاز الكوادر الوطنية بمتوسط خبرة وظيفية تصل إلى 9 سنوات، استفاد الموظفون خلالها من الفرص المتاحة للبرامج التدريبية الشاملة والمتخصصة بالإضافة إلى الخطط الواضحة للتطور الوظيفي، وذلك بما ينسجم مع مساعي البنك نحو تحقيق إنجازات نوعية في ترجمة استراتيجية التوطين. ويعتزم البنك إتاحة 300 وظيفة إضافية لمواطني دولة الإمارات في مدينة العين بحلول 2026، ليواصل تصدره للمراتب الأولى في القطاع المصرفي من حيث عدد الموظفين المواطنين في المدينة.

متطلبات المستقبل

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "يشكل التوطين ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الرامية إلى تحقيق النمو المستدام للقطاع المصرفي والاقتصاد المحلي على حد سواء. ونحن نؤمن بأن الاستثمار في الكوادر الوطنية لا يقتصر على إعداد قوى عاملة مؤهلة لمتطلبات المستقبل فحسب، بل يتعدى ذلك ليشمل العمل على بناء جيل جديد من نخبة الكوادر المصرفية التي تتسم بروح الابتكار والتميز. ويأتي هذا الإنجاز المتمثل بتوطين كافة كوادرنا المصرفية في مدينة العين كدليل واضح على التزام البنك برؤيته الاستراتيجية لتمكين المواطنين والإسهام في تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للتوطين.

الأهداف السنوية

ونجح بنك أبوظبي التجاري في تجاوُز الأهداف السنوية للتوطين بما يسهم في تحقيق الأهداف التي حددها المصرف المركزي لكافة القطاع المصرفي بحلول 2026. كما استقطب البنك في 2024 نحو 400 مواطن ليصل بذلك إجمالي عدد الموظفين المواطنين اليوم إلى أكثر من 2,100 موظف مواطن. ويشكل الموظفون الإماراتيون حالياً نحو 40% من القوى العاملة في مجموعة بنك أبوظبي التجاري وهي إحدى أعلى نسب التوطين في القطاع المصرفي في دولة الإمارات فيما تتجاوز نسبة من هم دون سن الثلاثين عاماً 41%.