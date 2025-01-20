منصة «دليل» للتمويل تطلق عملياتها في الإمارات

أعلنت «دليل»، الشركة الرائدة في الشرق الأوسط في مجال التمويل الشخصي، عن إطلاق عملياتها في الإمارات وتأسست «دليل» في البحرين وحققت نجاحاً بارزاً في سوق التكنولوجيا المالية المحلي، حيث عملت على ردم الفجوة بين العملاء والمؤسسات المالية من خلال منصتها المبتكرة. ويأتي التوسع الاستراتيجي مع تطويرات جديدة تستهدف مساعدة المستهلكين في الإمارات على تبسيط قراراتهم المالية.

وتستهدف «دليل» سوقاً مالياً شخصياً ضخماً في المنطقة، تقدر قيمته بـ 44.4 مليار دولار.

وأقيم حفل الإطلاق الرسمي في مركز دعم السوق الإقليمي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة فيزا في دبي. وكانت الشركة قد حصلت على المركز الأول وتمويل بقيمة 40.000 دولار خلال نهائيات مبادرة «فيزا في كل مكان» لعام 2023 في السعودية.

حظي الحدث بدعم قوي من مستثمرين بارزين، من بينهم Flat6Labs وساليكا للاستثمارات، بحضور مؤسسي الشركة، بي كي شريفاستافا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، إلى جانب رضا شاه، المدير التنفيذي للعمليات، وهلال لوتاه، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة «لون» للتكنولوجيا، وكريس مايكل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة Ozone API، وآران سمرهيل، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات والمؤسس المشارك لمنصة HOLO، بالإضافة إلى جيمس أشتون-سميث، رئيس الشراكات الرقمية والمشاريع في شركة «فيزا» لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وشارك في الحدث عدد من الشخصيات البارزة من قطاعات مختلفة، بما في ذلك البنوك، وشركات رأس المال الجريء، والتكنولوجيا المالية، مما عزز من أهمية المناقشات وفتح آفاقاً جديدة للتعاون والابتكار.

أفضل الحلول

وقال بي كي شريفاستافا، الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة دليل: «يمثل إطلاقنا في دولة الإمارات لحظة فارقة للشركة، ونحن سعداء بتحقيق هذا الإنجاز إلى جانب «فيزا» التي دعمتنا منذ البداية. هناك طلب حقيقي في المنطقة على الخدمات المالية المخصصة، ونعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتوسيع منصتنا لتوفير أفضل الحلول المالية للعملاء. نتطلع للمساهمة في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» واستراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، وتعزيز التعاون المالي والابتكار والشمول المالي في اقتصاد البلاد».

الثقة والشفافية

وقالت سليمة غوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لفيزا في دولة الإمارات العربية المتحدة: «نرحب بدليل في الإمارات، ونحن سعداء بأن الشركة التي دعمناها في مراحلها الأولى تتوسع لتصبح لاعباً إقليمياً في مجال التكنولوجيا المالية. التكنولوجيا التي تسهل حياة الناس وتعزز الثقة والشفافية في المجال المالي أمر بالغ الأهمية. نتطلع للتعاون مع دليل لزيادة الوعي المالي وتعزيز التخصيص».

يضم فريق دليل خبراء في مجال التمويل المفتوح، ومهنيين في القطاع المالي، ومطورين تقنيين. من خلال هذه المعرفة العميقة والتنفيذ الإقليمي المثبت، طورت دليل منصتها المالية المخصصة لتكون وسيلة مريحة تربط العملاء الأفراد بالمؤسسات والمنتجات المالية الموثوقة. بالنسبة للمؤسسات المالية، توفر دليل طريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة لاكتساب العملاء وتطوير منتجات مخصصة بناءً على بيانات حقيقية. وتعتزم الشركة الحصول على ترخيص التمويل المفتوح في عام 2025 لتعزيز التكامل.

تعتمد تقنية دليل المبتكرة والمدعومة بالبيانات على تحليل آلاف العروض المتاحة مثل بطاقات الائتمان، والرهون العقارية، وحسابات التوفير وغيرها. وتقدم رؤى مخصصة وقابلة للتنفيذ في غضون ثوانٍ، مما يتيح نظاماً شفافاً وفريداً يخلق نتائج مالية أفضل وقرارات أسرع في دقائق بدلاً من أيام أو أسابيع.