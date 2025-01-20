"دبي الإسلامي" يزيد حصته في مصرف رقمي بتركيا إلى25%

أعلن بنك دبي الإسلامي، عن رفع حصته في مجموعة "تي.أو.إم" من 20% إلى 25% وتأتي الخطوة الاستراتيجية في أعقاب صفقة الاستحواذ الأولي التي عقدت في سبتمبر 2023، لتعزز التزام بنك دبي الإسلامي بتوسيع نطاق تواجده في المشهد المالي الحيوي في تركيا.

وتضم مجموعة "تي.أو.إم" البنك التشاركي تي.أو.إم كاتيليم بانكسي (أول بنك تركي مرخص للخدمات الرقمية للأفراد)، وشركة الدفع النقدي الإلكتروني تي.أو.إم. بي الكترونيك بارا في أوديم هيزميتليري (شركة النقود الإلكترونية المرخصة التي تمتلك قاعدة متعاملين متنامية في تركيا) وشركة التمويل تي.أو.إم فايننسمان (شركة التمويل المرخصة والمتخصصة في تطوير المنتجات الرقمية المبتكرة) بالإضافة إلى الشركات التابعة لها.

ويسلط هذا الاستثمار المعزز الضوء على ثقة بنك دبي الإسلامي في النظام المالي التركي ومنظومته القوية سريعة النمو في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية.

ويرى البنك في تركيا سوقًا محوريةً بالنسبة له، نظرًا لعدد سكانها الكبير والبنية التحتية الرقمية المتنامية بسرعة ومسار النمو الاقتصادي الهائل. وتتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع رؤية بنك دبي الإسلامي لتعزيز الشمول المالي وتقديم خدمات مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لشرائح السوق الناشئة أو المفتقرة للخدمات المصرفية.

الأهداف الاستراتيجية

وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "يسرنا الإعلان عن قرار بنك دبي الإسلامي بزيادة حصته في مجموعة "تي.أو.إم". ويأتي هذا القرار على خلفية الأداء المتفوق على السوق والإقبال المذهل على البنك الرقمي الذي تم إطلاقه مؤخرًا. لا تعزز زيادة حصتنا هذه مكانة بنك دبي الإسلامي كأحد الأطراف الرئيسية الفاعلة في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية المزدهر في تركيا فحسب، بل تؤكد أيضًا على إيماننا القوي بالأهداف الاستراتيجية للبلاد والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية القائمة على التكنولوجيا.

وأضاف أن شراكتنا مع مجموعة "تي.أو.إم" تتجاوز تطلعاتنا لتعزيز النمو المالي، إذ أنها تعكس الهدف الأكبر المتمثل في بناء نموذج مالي إسلامي عالمي شامل ومتطور وغني بالتكنولوجيا والذكاء المدمج، ما يمكننا من التطور والتماشي مع طريقة التفكير سريعة التغير للمتعاملين اليوم."

نقاط قوة

وساهم بنك دبي الإسلامي بشكل فعّال على مدى أكثر من 15 عامًا، في نمو القطاع المالي في تركيا، باعتباره أحد المؤسسات المالية الرائدة في دول مجلس التعاون . هذا ويتمتع كلاً من مجموعة "تي.أو.إم" وبنك دبي الإسلامي بمكانة رائدة كلاعبين رئيسيين في قطاعي الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية في تركيا، وذلك من خلال تسخير نقاط قوة كلا المؤسستين لتقديم قيمة استثنائية للمتعاملين، والمساهمة في تعزيز المنظومة المالية في تركيا.