مفاجآت صيف دبي.. مراكز «ماجد الفطيم» تطلق عرض «12 ساعة من التخفيضات الحصرية» يصل إلى 90%

تقدم مفاجآت صيف دبي 2025 أكبر نسبة تخفيضات خلال موسم صيف دبي، مع عرض 12 ساعة من التخفيضات الحصرية يوم 18 يوليو، حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات مذهلة تصل إلى 90 بالمئة على منتجات أكثر من 100 علامة تجارية محلية وعالمية تشارك لمدة يوم واحد فقط من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً في جميع مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، بما في ذلك مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وماي سيتي سنتر البرشاء.

ويشكل هذا العرض فرصة مثالية لاقتناء أحدث صيحات الأزياء، ومستحضرات التجميل، والأثاث المنزلي، والأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى شراء الضروريات اليومية من محلات السوبرماركت والمتاجر الكبرى، وغيرها الكثير، مما يشجع المتسوقين على تغيير محتويات خزانة الملابس، وتجديد المنازل، والحصول على الضروريات اليومية.

وسيحصل المتسوقون على جوائز قيمة عند إنفاق 300 درهم أو أكثر في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، حيث تقدم عجلة الحظ جوائز خاصة ومكافآت فورية، في ما يمكن للمتسوقين الاستفادة من استرداد نقدي بنسبة 5 بالمئة عند شراء الأزياء، والإكسسوارات، والمأكولات والمشروبات، وذلك من خلال مسح فواتير الشراء عبر تطبيق «شير». وسيحظى زوار مول الإمارات الذين ينفقون 2000 درهم أو أكثر في معاملة واحدة، بفرصة الحصول على ما يصل إلى 20 ضعف نقاط «شير».

ويشكل عرض 12 ساعة من التخفيضات الحصرية نقطة انطلاق موسم تخفيضات صيف دبي الكبرى الذي يستمر حتى يوم 10 أغسطس في مختلف أنحاء المدينة، ويقدم الكثير من العروض الترويجية والجوائز القيمة.

تقام مفاجآت صيف دبي 2025 بدعم من الرعاة الرئيسيين: بنك دبي التجاري، ومراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، و&e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.