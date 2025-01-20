«بلومبرغ»: المناطق الحرة سر جاذبية دبي للأثرياء

أكد تقرير لـ«بلومبرغ» أن المناطق الحرة في دبي هي سر جاذبية الأثرياء، حيث توفر تلك المناطق للشركات امتيازات فريدة.

وذكر التقرير أن العديد من المدن تسعى الآن لجذب الأثرياء عبر نموذج دبي، حيث تسعى هذه المدن إلى ترسيخ نفسها مراكز مالية، عبر تقديم قوانين ضريبية ميسرة ولوائح تنظيمية مرنة.

وأشار التقرير إلى أنه خلال السنوات الأخيرة ظهرت ظاهرة جديدة بين الأثرياء والمليارديرات، تتمثل في إنشاء مجتمعات حصرية ومنفصلة خاصة بهم، وأصبحت مدن، منها دبي، مواقع رئيسية لهذا الاتجاه، حيث يبني الأثرياء مراكز خاصة.

ووفقاً للتقرير تسارعت هذه الظاهرة خلال جائحة «كوفيد 19»، عندما بدأ الأثرياء بالهروب من المدن الكبرى مثل سان فرانسيسكو لإنشاء مراكز مالية جديدة في مواقع أكثر جاذبية مثل دبي. وأشار التقرير إلى أن هذه الفكرة تعتمد على الانتقال إلى مدن تتميز بانخفاض الضرائب، وقلة القيود التنظيمية، وارتفاع مستوى جودة الحياة، مثل دبي.