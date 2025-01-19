أرباح «الشارقة الإسلامي» تتجاوز المليار درهم لأول مرة في 2024.. والتوزيعات 15%

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن تحقيق نتائج مالية قياسية ونمو استثنائي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث ارتفع صافي الربح قبل الضريبة بنسبة 36.5% ليصل إلى 1.15 مليار درهم، في حين بلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.05 مليار درهم بزيادة قدرها 24.5%. وبذلك، تخطى المصرف نقطة فارقة مهمة في تاريخه، حيث تجاوزت أرباحه الصافية لأول مرة المليار درهم.

وفي خطوة تعكس التزام المصرف بتوزيع أرباح مستدامة، اقترح مجلس الإدارة زيادة نسبة التوزيعات النقدية إلى 15% مقارنة بنسبة 10% في العام السابق، وذلك لموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة المقبل.

على صعيد الأداء المالي، سجل إجمالي الأرباح من تمويلات العملاء والمؤسسات المالية زيادة بنسبة 20.6% ليصل إلى 3.7 مليارات درهم في 2024. كما ارتفع الدخل بعد خصم أرباح المودعين وحملة الصكوك بنسبة 4% ليصل إلى 1.50 مليار درهم مقارنة بـ 1.45 مليار درهم في 2023.

وفيما يتعلق بتنوع مصادر الدخل، حقق المصرف زيادة كبيرة في دخل الرسوم والعمولات بنسبة 45.3% ليصل إلى 400.4 مليون درهم مقارنة بـ 275.5 مليون درهم في العام السابق. كما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 10.4% ليصل إلى 2.2 مليار درهم مقارنة بـ 2 مليار درهم في 2023.

ورغم زيادة المصروفات العامة والإدارية بنسبة 12.2% لتصل إلى 779.1 مليون درهم في 2024، حافظ المصرف على استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل التي بلغت 35.7% مقارنة بنسبة 35.2% في 2023، مما يعكس كفاءة تشغيلية عالية.

فيما يخص إدارة المخاطر، عزز المصرف ملاءته المالية من خلال مخصص انخفاض القيمة بمقدار 253.2 مليون درهم، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 42.3% مقارنة بـ 439.0 مليون درهم في 2023.

أما على صعيد الميزانية، فقد سجل المصرف زيادة ملحوظة في إجمالي الأصول بنسبة 20.2% ليصل إلى 79.2 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2024. وحافظ المصرف على نسبة سيولة بلغت 21.6%، ما يعادل 17.1 مليار درهم. كما بلغت نسبة تمويلات العملاء إلى الودائع 72.8%، مما يعزز قدرة المصرف على دعم خطط نموه المستقبلية وضمان استقراره المالي.

وقد شهدت محفظة تمويلات العملاء نمواً بنسبة 14.1% لتصل إلى 37.7 مليار درهم بنهاية 2024، مدفوعة بنهج تنويعي متميز عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.5% لتصل إلى 51.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.6 مليارات درهم مقارنة بـ 45.2 مليار درهم في 2023.

يتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأس مال قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 8.3 مليارات درهم كما في 31 ديسمبر 2024. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.18% بعد اقتراح توزيع الأرباح و17.09% قبل اقتراح توزيع الأرباح، وفقاً لمعايير بازل 3. كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 12.76% مقارنة بـ 10.68% في 2023.