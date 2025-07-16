غرفة رأس الخيمة تبحث أطر التعاون مع قيرغيزستان

اتفقت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة وجمهورية قيرغيزستان على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي، وتوسيع وتنمية الأعمال التجارية والشراكات الاستثمارية بينهما، بما يخدم النمو الاقتصادي المستدام لهما، خلال المرحلة المقبلة، جاء ذلك خلال استقبال محمد مصبح النعيمي، رئيس غرفة التجارة، أمان سالييف، سفير جمهورية قيرغيزستان لدى الدولة، وذلك بمقر الغرفة، بحضور المستشار التجاري لسفارة قيرغيزستان، يوسف إسماعيل، النائب الأول لرئيس الغرفة، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، والدكتور أحمد الشميلي، مدير عام الغرفة بالوكالة.

وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس الغرفة، قوة ومتانة العلاقات الثنائية، حيث تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان، خلال الفترة الماضية، وذلك في ضوء حرص القيادة الرشيدة في البلدين على تعزيز هذه العلاقات.